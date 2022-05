Empleados del hospital de Gonnet son víctimas de recurrentes robos y la Policía los culpa a ellos

Una sucesión de robos a los empleados del hospital San Roque de Gonnet no solo indigna a las víctimas por los hechos, sino por la absurda y poco compasiva respuesta policial, que hasta los responsabilizó por lo ocurrido.

Los damnificados contaron que desde hace aproximadamente dos meses vienen sufriendo los robos de las ruedas de los autos que dejan sobre 508, en la entrada del antiguo COE o bien en el mismo estacionamiento del nosocomio, que por ahora se encuentra abandonado. Una vez que finalizan con sus funciones laborales, regresaron a los coches para volver a sus hogares y descubrieronn que sujetos desconocidos les quitaron no solo los neumáticos sino hasta la llanta de auxilio.

Claro que, más allá del mal trago por los atracos, los perjudicados tuvieron que recibir, también, un maltrato de los encargados de la Fuerza, particularmente de la comisaría Decimotercera, con jurisdicción en la zona. Una víctima contó que al hacer la denuncia los numerarios le preguntaron para qué dejaba el vehículo ahí si sabía que iba a sufrir un robo, mientras que también le dijeron que deberían multarlos, porque en esa zona no puede estacionarse.

Lo cierto es que los malhechores siempre se salen con la suya, ya que no fueron apresados pese a la gran cantidad de denuncias que recaen sobre ellos por apoderarse de entre dos y tres ruedas de los autos.

Los damnificados, desesperados, ya no saben qué hacer ni dónde estacionar, porque no se encuentran seguros “en ningún lado”, de acuerdo a sus palabras. “No puede ser que la Policía no haga nada”, denunciaron.

La sustracción de neumáticos se volvió cotidiana en la ciudad debido a los altos precios y la escasez del producto a nivel nacional, más el fuerte ascenso en el mercado negro.

Jubilados, víctimas de una entradera en Villa Elisa

En tanto, dos jubilados sufrieron una brutal entradera en su casa de Villa Elisa, perpetrada por tres delincuentes que se dieron a la fuga con dinero en efectivo y elementos de valor.

Fuentes oficiales indicaron que todo tuvo lugar durante la tarde del viernes en una vivienda de 424 y 18, donde se encontraban dos hermanos de 72 y 70 años. Entonces, fueron abordados por los cacos, que ganaron el interior por la puerta trasera y, a base de golpes en la cabeza, los obligaron a entregar la plata que tenían, así como dos Notebooks y dos celulares.

Los ladrones, que llevaban barbijos y gorras, escaparon una vez que se adueñaron del botín y luego de haber permanecido cerca de media hora en el lugar.

Hasta el momento nada se sabe de ellos, mientras que se abrió una causa penal por el delito de “robo calificado”.