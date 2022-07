Habló una víctima de los ladrones que chocaron y murieron en autopista panamericana

Un hombre reconoció haber sido víctima de los ladrones que en la madrugada de este viernes chocaron y murieron en el kilómetro 33 de Panamericana.

Juan Pablo reconoció el auto como el que habían usado los malvivientes para interceptarlo y robarle una camioneta que, hasta ahora, no ha logrado recuperar.

Ante las cámaras de C5N, la víctima relató: "El día lunes a la noche me roban una camioneta, acá a un par de puentes, cuando veo las noticias veo que es el mismo auto, mismo modelo, misma color." y agregó "cuatro individuos a punta de pistola me roban la camioneta, nosotros lo perseguimos con la policía y un auto particular que me lleva a mi pero lo perdimos en 202 cuando ingresa a Bancalari".

Juan Pablo reconoció que los ladrones utilizaron el mismo modus operandi para robarle a él. "Ese es el auto que me robó".

Gendarmería confirmó que el auto chocado fue robado el lunes a la madrugada, es decir pocas horas después de haber sido asaltado. "Todavía no recuperé la camioneta, la había sacado el viernes de la agencia".

El choque

Dos delincuentes y una joven fallecieron esta madrugada cuando intentaban escapar de la policía. Uno de los fallecidos no fue identificado aún pero el conductor es un reconocido delincuente ladrón de autos. Este fue identificado como Joel Galván alias "El Gordo" de 25 años, a su lado se encontraba Malena Choconi de 21 años que se encontraba por primera vez con Galván y que habían ido a un boliche, el último internado es un adolescente de 16 años internado en grave estado en el Hospital de Pacheco.