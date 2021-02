Hallaron sin vida a un rugbier de Ciervos Pampas: “No aguanté más y decidí apagarme”

Joel Calabrese, de 22 años, jugador del club de rugby Ciervos Pampa, donde se visibiliza la diversidad sexual en dicho deporte, fue encontrado sin vida en su casa del barrio de Mataderos en la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho sucedió en la madrugada de esta jornada cuando la Policía de la Ciudad recibió la llamada de un hombre que afirmaba que su hijo se había quitado la vida dentro de su casa.

Con la presencia de la policía en el lugar, el hombre aseguró que se encontró con su hijo sin vida en el pasillo interno del edificio, frente a la puerta de entrada de su departamento.

En los últimos días, Joel había publicado en su cuenta de la red social Instagram, una carta que se volvió su forma de despedirse. En ella, había escrito: "¡La sonrisa de la rica! Me encantaría que siempre me recuerden con esta sonrisa. Esa sonrisa que era la que tapaba todo el sufrimiento que venía sintiendo por dentro, yo siempre con la sonrisa encendida pero por dentro hace meses que venía Sintiendo una depresión tremenda".

Además, en el final de su carta, el joven escribió: "Le trataba de poner la mejor cara y la mejor onda a todo siempre, porque no quería que nada me apague pero lamentablemente hoy no aguanté más y decidí apagarme, cerrar los ojos y decir adiós!! A todas esas personas que siempre estuvieron en las buenas y en las malas les quiero decir gracias. Pero necesitaba apagarme y decirles adiós perdón por hacerlo de esta forma pero mi camino terminó aca quise pero no pude seguir.Los amo hasta siempre".