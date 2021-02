City Bell: mientras dormían les desvalijaron la casa

Vecinos de la localidad de City Bell continúan denunciando que son víctimas de diferentes hechos de inseguridad y la jornada de ayer no fue la excepción, ya que ahora aseguraron que al menos dos individuos ingresaron a una vivienda ubicada en la zona de 478 y 27.



Según precisaron testigos del hecho consultados por Trama Urbana, todo sucedió en altas horas de la madrugada, mientras los damnificados se encontraban durmiendo dentro de la casa. En ese momento, los hampones ganaron el interior de la propiedad y comenzaron a sustraer los elementos que encontraban a su paso.



Actuando con mucho sigilo, lograron moverse dentro del inmueble sin ser detectados, hasta que en un descuido un ruido terminó despertando al dueño de casa, quien de inmediato encendió las alarmas y puso en fugo a los implicados. No obstante, al revisar si había algún faltante notó que, entre otras cosas, se habían llevado un televisor.



Por su parte, un vecino de los damnificados también terminó descubriendo que, aparentemente, los mismos maleantes también se llevaron la bomba de la pileta. No obstante, la denuncia no se habría hecho a la Policía ya que, según dijo un vecino, “no sirve para nada”.

Quejas



“Todos los días hay robos en todos lados, acá en City Bell está terrible”, dijo uno de los residentes del barrio, quien agregó que “no nos cuida nadie, la Policía no actúa, ¿qué está pasando, Dios?”. Por su parte, otro de los frentistas aseguró: “Si actuamos por mano propia, ahí sí lo pagamos nosotros y nos meten presos. Encima hay que bancarse a los chorros amenazando si le lastimaste al pariente que te fue a robar”.



Por su parte, también aseguraron que hay un automóvil de color negro que ronda por la zona y sospechan que puede tratarse de delincuentes: “Eran las 10 de la noche cuando veo a unos tipos en un Gol mirando adentro de una casa de la zona de 18 bis y 478.

Como vieron que había gente se fueron rajando. Eran dos, al menos lo que pude ver”, concluyó el vecino.