Horror: abandonaron en plena tormenta a un recién nacido en Los Hornos

En plena tormenta eléctrica con diluvio incluido, sujetos desconocidos abandonaron en las últimas horas a un bebé de unos seis días de vida en las calles de Los Hornos, y fue un vecino quien detectó lo ocurrido, alertó a otra vecina y le dijeron aviso a la policía, salvándole la vida a la criatura, señalaron ayer fuentes oficiales vinculados a la investigación.

De acuerdo a los voceros consultados por este multimedio, un frentista de 43 años vio al niño durante la lluviosa tarde del lunes, mientras circulaba en bicicleta por 65 y 140, y golpeó puertas hasta que lo atendió Laura Vázquez. El chiquito se hallaba al pie de un árbol, envuelto en mantas y llorando. Tras las primeras revisiones, se detectó que aún tenía el cordón umbilical colocado. Para alimentarlo, Laura lo amamantó y luego, tras una serie de llamados, por necesidad y urgencia lo trasladaron en un patrullero hasta el Hospital de Niños Sor María Ludovica, emplazado en 15 y 66, sin aguardar a la ambulancia.

Fuera de peligro

Los galenos que lo atendieron indicaron que el bebé se encuentra en buen estado de salud y que su vida no corre peligro. Por el momento se abrió una causa penal en la UFI 2 caratulada como “hallazgo”, y la investigación recayó en la comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona.

Sus numerarios analizan cámaras de seguridad de las inmediaciones y también buscarán testigos, para ver si alguno puede aportar algo sobre las personas que abandonaron a la criatura. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no se habían producido grandes avances, y nada se sabía tampoco de los padres del nene, quien se recupera de manera favorable.

Testimonio exclusivo

Trama Urbana dialogó en exclusiva con Laura, la mujer heroína y madre de dos hijos, que le salvó la vida. “A las dos de la tarde golpeó la puerta de casa un hombre en bici, y dijo que había un bebé tirado en un pastizal de enfrente. Era un recién nacido, que estaba tapado. Se había largado a llover un montón en ese momento y estaba mojado de la parte de abajo”.

Y añadió: “Le cambié la toalla mojada por una manta de mi bebé y le sentí las piernas calentitas, por lo que hacía poco que lo habían dejado. Lo amamanté porque lloraba un montón y quería comer, y yo justo estoy amamantando a mi bebé. Fue muy fuerte. Uno ve estas cosas en la tele y dice que jamás le daría el pecho a alguien que no es su hijo, pero en este caso prioricé el instinto maternal. Lo resguardé de la lluvia, le saqué lo mojado y le di de comer”.

Narró que su marido llamó al 911 y aseveró que el patrullero llegó en menos de un minuto, trasladando a la víctima al centro de salud. “Después volvieron y nos contaron que estaba bien de salud, que pesaba 1,8 kilos y que tenía el brochecito, como que nació en una maternidad e iban a seguir esa pista para dar con los padres”.

Indicó que la cuadra donde vive es muy ruidosa, con mucho tránsito, y que si no hubiese sido por el ciclista que los alertó, no habrían llegado hasta el chiquito. “Hasta no llegar al lado del bebé, que lloraba, no lo escuchamos”, dijo.

Por último señaló: “Me gustaría que el niño caiga en manos de una persona que esté llena de amor y esté esperando a un bebé. No juzgo el obrar de cada persona, pero dejarlo en un pastizal no es amor y hay muchas mujeres que quieren ser mamás y no pueden”.