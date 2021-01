Hubo un golpe comando al Juzgado Federal de Posadas

Un impactante robo se produjo en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, donde se robaron dólares, euros y reales que rondaban los 12 millones de pesos. El mismo se encontraba ubicado en una caja fuerte y hasta el momento, se conoce que el hecho delictivo lo sufrió una secretaria.

Tras enterarse de la noticia, tanto la jueza como la fiscal del lugar dieron aviso a las autorides y a los minutos, se hicieron presentes efectivos del escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional. Hasta el momento se desconoce quienes fueron los ladrones, pero en primer lugar se investigó a tres empleados de limpieza que llevaban un mes trabajando en el juzgado.

Tras allanamientos en sus domicilios, no encontraron rastros del botín robado. Otro factor que juega en contra en la investigación, es que no hay cámaras de seguridad en el piso donde se robó el dinero, ya que dieron orden de no optar por ese sistema de seguridad. Además tampoco el lugar cuenta con custodia, algo llamativo en esta epoca. Por el momento se continúa investigando para saber bien que sucedió.