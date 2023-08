“Hubo una discusión con tono elevado”: nuevos detalles sobre el caso de la joven platense que murió en Kosovo

Continúa la conmoción por la muerte de María Clara Urdangaray, la joven platense oriunda de la localidad de City Bell que falleció el 1° de agosto al caer desde el sexto piso de un hotel en Kosovo. Ahora, se conocieron nuevos detalles sobre el caso, que es investigado como un femicidio.

Cabe recordar que por el hecho está detenido su novio, quien es apuntado por las autoridades y por los familiares como el principal sospechoso. En declaraciones a la prensa, los allegados de Clara señalaron que el hombre de 31 años, identificado como Endrit Nika, era una persona celosa y discutía con ella frecuentemente.

Al respecto, y sin dar ningún tipo de rodeos, el padre de la joven aseguró que su hija fue asesinada: “Es un femicidio, estoy convencido. La supuesta pareja, en algún tipo de discusión, la arrojó por el balcón, y falleció en el hospital”.

Siguiendo con su relato, el papá de Clara dio su hipótesis acerca de cómo habría ocurrido el femicidio: “Ellos discutieron después de la fiesta del hermano, él estaría pasado de drogas y alcohol y la empujó por el balcón. Quedó muy grave y mi bebé murió en el hospital”.

Por su parte, la madre de la chica también habló con la prensa sobre los celos de Endrit y detalló: “En un momento ella fue a hacer compras a un supermercado y tardó un poco de más, y cuando volvió hubo una discusión con tonos elevados”.

Asimismo, uno de los amigos de Clara contó que semanas antes de su muerte había dejado de seguir a todos en redes sociales, y que ya no hablaba en el grupo que tenían: “No llegó a contarme nada, me puso en un mensaje que estaba más separada que de novia y que no podía hablar porque no podía mandar audios, muy raro”, dijo.

Hay que recordar que el caso sigue siendo investigado por la Policía de Kosovo y hasta el momento el sospechoso continúa detenido. Sin embargo, su abogado declaró que es inocente: “No se ha aportado ninguna prueba concreta que acredite la sospecha fundada o razonable de que mi representado haya cometido el delito que le imputa la Fiscalía General del Estado”, afirmó a un medio de dicho país.

De todas formas, el sospechoso continuará detenido hasta que la Justicia disponga lo contrario, ya que creen que podría fugarse (es ciudadano suizo) o que podría entorpecer la investigación.

“Estoy sin palabras, la conozco de recién nacida, solo pienso en su corta vida y el dolor de sus padres. Volá alto, María Clara, Clarita. Esto es un horror”, escribió en redes sociales una allegada de la familia al enterarse de la triste noticia.