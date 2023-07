Incendio en una vivienda: Bomberos sofocan el fuego originado por una falla eléctrica

Una vez que el incendio fue controlado, pudieron determinar que el origen del mismo fue por una falla eléctrica en la habitación de la vivienda. Además de los bomberos, el equipo del SAME también estuvo presente en la escena.



El personal medico informó que, no fue necesario el traslado de ninguna víctima, ya que se encontraban en buen estado de salud. El personal del SAME brindó asistencia y evaluación a los residentes afectados por el incendio, garantizando su salud.