Inconsciente al volante se hizo el vivo y terminó volcando

La seguridad propia y de terceros no parecen ser la prioridad de todos a la hora de ponerse tras el volante. Ese es el caso de Leonardo Mokfalvi, un camionero que este viernes protagonizó un accidente en Río Gallegos.

Pero lo curioso del caso es que se viralizaron unas imágenes donde se lo ve alterado y tomando de una damajuana arriba de su camión "Renolito" mientras conducía a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas.

“Siempre, siempre sin cadenas; pero con cadena líquida”, dice mientras muestra la damajuana. Las cadenas son una norma de seguridad básica para manejar en las rutas heladas del sur. Por disposición 002 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Cruz, teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la presencia de escarcha y nieve en las rutas, es obligatorio portar cadenas para salir a la ruta. Sin embargo el camionero se jacta de no necesitarlas.

En otra secuencia, puede verse como el camionero se acerca peligrosamente a un acantilado en una ruta nevada sobre una curva.

Sin embargo la imprudencia finalmente tuvo sus consecuencias. Según relató, “Un chileno de mier... se me subió de frente y bueno, me la tuve que bancar. Volqué por él, para no pegarme un palo de frente”.

La misma versión fue la que recibieron las autoridades, pero poco después, tomaron conocimiento del pack de videos donde se lo ve a Mokfalvi manejando alterado.

"Para nosotros, en ese momento, fue un siniestro más. Unos días después, tomé conocimiento de los videos que este hombre filmaba mientras conducía y decidí radicarle una denuncia penal en la fiscalía de turno”, apuntó María Sanz, Subsecretaria de Seguridad Vial de Santa Cruz.

“Estoy totalmente capacitado para enseñarles a todos cómo andar en la ruta. No me interesa si sigo manejando o no. A mí ustedes no me ganan nunca, ¿está? A todos los que me putearon cuando entré de Tres Cerros para arriba, que me decían que no iba a llegar: llegué, llegué sin cadena. Ustedes estaban todos cagados porque no saben dónde ponerla, papá. No tienen experiencia. Yo sí. Hace 35 años que estoy en esto”, termina haciendo su descargo el camionero frente a la cámara.