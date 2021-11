Indagaron a la policía acusada de encubrir el crimen de Lucas

Una de las policías que participó del operativo donde Lucas González de 17 años fue asesinado, deberá enfrentar al juez Martín del Viso y al fiscal Leonel Gómez Barbella, del Juzgado N°7, en el mediodía de hoy acusada de haber encubierto el crimen.

Lorena Miño se mantuvo prófuga por 72 hs, luego publicó un video en redes sociales acompañada por su defensa donde negó haber participado del hecho y se puso a disposición de la justicia.

Según lo que dijo su abogado ella "no tiene nada que ver con el hecho" y que solo "estaba cortando la calle", además dijo que "que es ajena a cualquier clase de encubrimiento" y que "aportó datos de una persona que no puede identificar pero que estaba en el lugar y que no está acreditado que fue lo que hizo", concluyó.

"Estaba a una cuadra del lugar, ella encuentra el auto estacionado, va por el lado del conductor y lo ve a Lucas lleno de sangre, el conductor le dijo a Muñoz que habían intentado robarles", agregó su abogado "ella no tenía por qué desconfiar de sus colegas".

Miño está acusada junto a sus otros tres compañeros Gabriel Isassi, José Nieva y Fabián Gómez señalados de haber sido los responsables del asesinato y de haber efectuado el disparo. Incluyendo los agravantes la pena de expectativa es de cadena perpetua.

Sin embargo el crimen es una parte del mal accionar de los policías, también están acusados de haber modificado la escena del crimen y de haber plantado una réplica.

La primera versión aportada por los uniformados decía que se habían enfrentado en un tiroteo con los jóvenes y que por eso debieron abrir fuego con el resultado fatal de la muerte de Lucas.

Sin embargo, tal versión fue desmentida por los testigos quienes acreditaron que no hubo enfrentamiento y que los policías estaban de civil sin una correcta identificación.

De esa manera, los jóvenes asumieron que los policías eran delincuentes y por eso intentaron escapar, en ese contexto fue que los agentes de la Policía de la Ciudad abrieron fuego.

Como los oficiales mintieron deliberadamente en el informe, la justicia sospecha que hubo encubrimiento y que el arma encontrada en auto de los jóvenes fue plantada.