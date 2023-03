Ingresaron a robar a la casa de un bombero voluntario de Berisso

Un número no identificado de delincuentes ingresó durante la madrugada a la casa del exjefe de Bomberos Voluntarios de Berisso, con claras intenciones de cometer un robo. No obstante, no lograron su cometido y los ahuyentaron antes de poder concretarlo.

Según trascendió, el episodio tuvo lugar alrededor de las 2:15 del último viernes, cuando desconocidos irrumpieron en la propiedad ubicada en la zona de 8 y 164, la cual se encuentra a escasos metros de la Colectividad Griega.

Los cacos violentaron la reja y de esta manera lograron ingresar al patio delantero de la vivienda, intentado robar primero una motocicleta y luego queriendo ingresar al inmueble. Afortunadamente, los dueños se percataron de lo que estaba pasando cuando escucharon ruidos y salieron a ver qué sucedía.

Fue allí cuando se encontraron cara a cara con uno de los ladrones, quien rápido de reflejos salió corriendo despavorido, dejando la moto tirada y además su calzado, el cual se le habría caído durante su huida. Cabe mencionar que no está claro si hubo participación de más individuos o de si se trató de un solo delincuente.

Ya con la situación más calmada, los damnificados llamaron de inmediato al 911 y minutos después arribó un patrullero a la escena, realizando los uniformados un operativo cerrojo en las inmediaciones. Sin embargo, tras varios minutos de búsqueda no pudieron dar con el sospechoso y al cierre d esta edición el mismo permanecía prófugo.

Ahora, las autoridades deben analizar las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, para de este modo poder recabar pistas que sirvan para poder identificar con el maleante o dar con su paradero.

Si bien no se pudo detener al ladrón, afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni una situación más grave, ya que fue por la reacción de los dueños de casa.