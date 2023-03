Insólito: robaron en una pizzería del microcentro platense

Dos delincuentes perpetraron un nuevo hecho de inseguridad en nuestra ciudad y nada menos que en pleno centro. Pese a que quedaron registrados en una cámara de seguridad, hasta el cierre de esta edición no habían sido localizados ni capturados.

Fuentes policiales le contaron a este multimedio que todo se desarrolló durante la madrugada de este miércoles en la reconocida pizzería Kentucky, emplazada en la avenida 7 y 47, pleno microcentro platense.

Los cacos ganaron el interior sin llamar la atención de nadie luego de forzar una puerta. Una vez adentro, se dirigieron con total impunidad hasta la zona de la caja registradora, y se alzaron el dinero en efectivo que allí había, y cuyo monto no fue divulgado.

Sin embargo, como el accionar delictivo no había sido detectado, continuaron recorriendo las diferentes instalaciones del lugar y así se apoderaron también de otros elementos de valor. Además, intentaron llevarse la caja fuerte con todo su contenido, pero no pudieron concretarlo y, finalmente, no lograron adueñársela.

Con el botín en su poder, y antes de que llegaran los agentes de la Fuerza, resolvieron darse a la fuga con rumbo desconocido y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos. Ahora, los agentes de la comisaría Primera, con jurisdicción en la zona, analizan las cámaras de seguridad con el fin de poder identificar a los intrusos, y poder capturarlos. Sin embargo, todavía nada se sabe de ellos, por lo que el hecho permanece impune.

Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados de La Plata, donde se abrió una causa por el delito de “robo”.