La amenaza de un policía a un inspector: “¿Quién sos? Te voy a romper todos los huesos”

Como sacada de una escena de la película argentina Relatos Salvajes: así fueron los momentos de suma tensión, nerviosismo y agresividad que se vivieron en la jornada pasada poco después del mediodía, cuando un policía fue demorado junto a otros automovilistas en Gonnet, durante un control de prevención vehicular, de tránsito y temperatura para que no circulen aquellos que no tengan el permiso correspondiente. Claro que, lejos de aceptar la medida impuesta a nivel provincial, el hombre vestido de civil increpó a los inspectores, los insultó y hasta amenazó con lastimarlos.

La secuencia fue absoluta locura, más teniendo en cuenta que el implicado es un hombre de las fuerzas de seguridad que cumple sus funciones en Berazategui. El hecho se dio cerca de las 14 en el Camino Centenario y 511, a la altura del puente donde a pocos metros funciona la estación de trenes de Gonnet.

Personal del municipio platense que lleva a cabo las correspondientes tareas de control para detectar posibles infractores que no cumplan con el nuevo período de aislamiento, detuvieron la marcha de una serie de vehículos, a fin de solicitarles a sus conductores los permisos emitidos por el Gobierno Nacional de libre circulación.

En uno de los coches viajaba el policía quien, lejos de acatar la orden, descendió del rodado y se abalanzó contra los trabajadores. “El individuo circulaba sin el permiso correspondiente e insultó y amenazó a los inspectores municipales de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, los cuales se encontraban llevando adelante un operativo de control en el lugar”, le contó a Trama Urbana un vocero.

Fuertes palabras

Fuera de sí, el hombre le dijo a los inspectores: “Desaparecé de acá porque te voy a romper todos los huesos”, mientras que en otro momento despotricó: “Quiero bajar del auto, la c… de tu madre, y no me dejás. ¿Quién sos para no dejarme, pelot…?”.

Finalmente, al ver que estaba siendo filmado por una cámara, le pidió a la persona que la manejaba que continuara registrando el momento, a lo que le dijeron que estaba actuando mal. “Si estoy actuando mal y no te gusta, entonces cerrá el…”, replicó.

Ante la imposibilidad de tranquilizarlo, se llamó al 911 y pronto agentes policiales platenses lo llevaron en calidad de aprehendido hasta la comisaría Undécima, a la espera de la intervención judicial.

En la ciudad, el municipio dispuso de 120 operativos diarios de control vehicular que se distribuyen en todas las localidades del partido, con el objetivo de controlar la circulación y verificar el cumplimiento del aislamiento obligatorio