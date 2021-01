La Cámara resolvería hoy el planteo de excarcelación del marido de Carolina Piparo

Se prevé que hoy la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata resuelva la solicitud de excarcelación planteada por los abogados de Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada bonaerense Carolina Piparo, detenido hace dos semanas por “doble tentativa de homicidio” contra dos jóvenes.



La audiencia por esta causa fue realizada en la mañana del jueves con la presencia del acusado y sus representantes legales, Fernando Burlando y Fabián Améndola. Además estuvieron los letrados Martín De Vargas y Rodolfo Baqué, quienes patrocinan a Luis Lavalle (23) y a un menor de 17 años respectivamente; y los jueces Miriam Ermili, Alejando Villordo y Fernando Mateos.



Los letrados del imputado “plantearon un cambio de carátula y otros temas que no estaban previstos, además de que no era el momento. No vi ninguna argumentación sobre la inexistencia de peligros procesales (por parte de Buzali). Ellos dijeron que fue un accidente pero fuera de lo común”, sostuvo De Vargas en diálogo con diario Hoy.



En este marco, la jueza Marcela Garmendia le había denegado los pedidos -tanto el ordinario como el extraordinario- de excarcelación para el esposo de la diputada. Fundamentó su posición en la actitud que desplegó al acusado luego de embestir a las víctimas durante la madrugada del 1° de enero en 21 entre 39 y 40, es decir, de huida y no detenerse a socorrerlos. Para la funcionaria judicial, existe riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio por parte del imputado.



“Infortunio”



Luego, Burlando y Améndola interpusieron un recurso apelando la negativa a la eximición de prisión y la orden de detención. En la indagatoria ante la fiscal, Buzali había afirmado que lo ocurrido fue “un infortunio” y que no quiso “lastimar a nadie”.



Por otra parte, el abogado de Lavalle comentó que le pedirá a la fiscal María Eugenia Di Lorenzo la imputación de Piparo una vez que esta termine de declarar. El profesional explicó que la legisladora no pudo responder una pregunta durante la audiencia de declaración porque el expediente se encontraba en Cámara, por lo cual deberá ser llamaba una tercera vez a comparecer para aclarar una consulta en particular sobre la causa del robo que sufrió.