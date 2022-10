La inoperancia del SAME de La Plata se cobró un muerto

Lo que se suponía que tenía que ser una jornada de celebración y alegría en el Bosque platense por el partido de Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, terminó convirtiéndose en una verdadera tragedia que dejo a un fallecido y al menos dos heridos de gravedad.

Si bien se desconoce al momento lo que inició el caos, circuló la versión de que todo se inició por una agresión policial a una nena que estaba por entrar: “Uno de los hinchas intervino y en ese momento todo se salió de control”, detalló un testigo.

Lo cierto es que en medio del partido hubo disparos de gases lacrimógenos y comenzaron las corridas y desesperación por parte de los presentes, dejando un gran número de heridos. Fue durante estos hechos que un hombre se desvaneció y falleció a raíz de un infarto. Lo identificaron como César Regueiro, empleado municipal de 57 años.

“El SAME un desastre, no llegaba nunca”, dijo uno de los damnificados y testigo de los serios incidentes. Asimismo, varios de los presentes pusieron el foco no solo en la mala cobertura del Sistema de Atención Médica de Emergencias, el cual está a cargo de la Municipalidad.

Al respecto, otra de las personas que estuvieron durante los incidentes declaró: “Busco a la hija del señor que falleció en el Bosque del lado de afuera de la popular. Salgo de testigo, llegó vivo hasta la ambulancia y lo dejaron morir. Lo querían dejar tirado”.

El intendente, tomado por sorpresa

El intendente Julio Garro dejó al descubierto en sus declaraciones a la prensa la falta de organización del SAME de la ciudad, un sistema de emergencias que, en palabras del jefe comunal, no pudo estar a la altura de las circunstancias, ya que “lógicamente es algo sorpresivo”. Sin embargo, que un sistema de emergencias sea tomado “por sorpresa” en un evento deportivo de estas características lo menos que tiene es lógica. Quizás para el intendente haya que sacar turno tres meses antes para ser atendido “de emergencia” por una ambulancia de la ciudad.

Los heridos

Oficialmente, el reporte indicó que hubo ocho heridos: una persona con arritmia, una persona con luxación de hombro, otra con trauma en miembro inferior, otra con herida en cuero cabelludo y dos personas heridas por traumatismo por bala de goma (trasladadas al hospital San Martín).

Asimismo, también hubo otra víctima herida de bala de goma y una lesionada en el maxilar por un piedrazo. No obstante, circuló fuertemente la versión de que una niña había perdido un ojo, algo que no logró ser confirmado de manera oficial, aunque varios de los presentes coincidieron con ellos.

Además, trascendió que al menos dos personas se encontraban en estado crítico. “Le están haciendo respiración. Llegaron a la estación y se desvanecieron. El SAME de Garro nunca llegó, son unos inoperantes”, dijo un testigo que se comunicó con diario Hoy, aunque oficialmente no se confirmaron más muertes.

La indignación de la familia

“Vinimos a alentar al Lobo y se me fue el gordo… Quiero avisar que acaba de fallecer mí papá”, publicó con profundo dolor la hija de Regueiro en sus redes sociales. “A mi cuñado lo mataron en la cancha, no podía respirar con todos los gases lacrimógenos que tiraron y queremos que se haga justicia”, dijo otro familiar de la víctima.