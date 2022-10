Las dos versiones de la noche del terror

Ya en la madrugada del viernes, tras la confirmación de la muerte del hincha de Gimnasia César “Lolo” Re­guei­ro y una importante cantidad de simpatizantes con heridas, en los vestuarios del Juan Carmelo Zerillo hablaron con la prensa los distintos actores que intervinieron en la organización del partido.

Una vez desatado caos en el Bosque, los primeros señalados como responsables de semejante noche trágica para el deporte fueron por un lado los organismos de seguridad, y por el otro la CD de Gimnasia por la organización con la venta de entradas.

Mientras los hinchas Triperos sufrían las consecuencias de una noche de terror, las dos partes involucradas se repartían entre ellas la responsabilidad de semejante represión y descontrol.

En primer lugar, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se hizo presente en el Bosque y habló ante los medios. Su figura fue uno de los focos de la polémica debido al exceso de los efectivos, pero desligó a la Policía de lo sucedido: “No soy amante del fútbol por estas cosas, siempre se venden entradas de más. El otro día en rugby, en cancha de Independiente, estaba lleno y no había policías. Hacen sobreventa y después no se hacen cargo, no desligo a la Policía de esto y se va a investigar el accionar policial”. Además agregó: “El hincha que murió fue por problemas cardíacos, no me consta que fue por un enfrentamiento. No vi las imágenes todavía pero por lo que sé, todos los efectivos pudieron ayudar a evacuar a los espectadores”.

Luego de la palabra del ministro, que apuntó a la dirigencia Tripera, el mandamás de la institución Mens Sana dio su versión y también echó culpas: “Es mentira que hubo sobreventa de entradas. Tenemos las planillas de todo. Había gente con el carnet de socio en la mano que pedía entrar a las plateas. Es entendible el enojo de la gente pero los organismos de seguridad tienen que hacerse cargo. No está prohibido vender entradas si te sobra capacidad. Ya si hubo gente que quiso ingresar sin entradas, nos excede. Hablé con AFA y el partido va a ser reprogramado, pero aún no hay confirmaciones”.

Tras la fatídica confirmación del hincha de Gimnasia fallecido y gran cantidad de personas heridas, la Asociación del Fútbol Argentino y Boca Juniors lanzaron un comunicado en redes sociales enviando condolencias a la familia de Lolo Regueiro, exjugador de Villa San Carlos y la Liga Amateur Platense, como así también a los simpatizantes del Lobo. El texto publicado en las redes de Boca rezaba: “Lamentamos el fallecimiento de Carlos Lolo Regueiro, hincha de Gimnasia que perdió la vida tras los incidentes producidos fuera del estadio. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Repudiamos estos hechos y hacemos un llamado profundo a la reflexión”.

Por su parte, desde la AFA expresaron: “La Asociación del Fútbol Argentino, con el Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con dolor el fallecimiento de César Gustavo Regueiro, simpatizante del club @gimnasiaoficial, y envía sus condolencias a familiares y seres queridos”.