La Loma: jubilados sufrieron una violenta entradera

Un matrimonio de jubilados y un anciano de 94 años, padre de uno de los integrantes de la pareja, fueron el blanco de los ataques de un grupo de delincuentes. En este caso se registró un nuevo episodio violento cuando al menos tres desconocidos ingresaron por la fuerza a una vivienda del barrio La Loma y, tras amenazar a punta de pistola a los ocupantes, escaparon con dinero y otros objetos de valor.

El hecho sucedió en horas de la noche en una casa de la calle 24 entre 37 y 38, donde un grupo de sujetos armados rompieron la puerta de entrada al hogar y comenzaron a inspeccionar todas las habitaciones en búsqueda de elementos para sustraer.

Las versiones indican que mientras uno de los cacos les apuntaba con el arma a los moradores, los otros dos registraban cada sector de la propiedad.

Los cacos escaparon

Tras recorrer todos los rincones de la casa, los ladrones escaparon pocos minutos después con un monto desconocido de dinero en efectivo y otros objetos de valor. Posteriormente, los dueños de la vivienda se comunicaron con el servicio de emergencias 911 para denunciar el robo.

Personal del Comando de Patrullas de La Plata y del Grupo Táctico Operativo llegaron hasta el lugar del hecho para entrevistarse con las víctimas y conocer los detalles del ilícito. A pesar de la violencia con la que actuaron los sujetos, los jubilados no sufrieron ningún tipo de lesiones, por lo que no hizo falta que fueran atendidos por el SAME.

Por su parte, los delincuentes son intensamente buscados por estas horas y los investigadores se encuentran analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para poder capturarlos. Asimismo, los peritos de la Policía Científica llegaron hasta la propiedad para poder recabar datos.

En el lugar actuó personal de la comisaría Cuarta y se le dio intervención a la UFI N° 17 para esclarecer el episodio.