La madre de Nahir defendió a su hija y culpó a la única víctima, que no puede defenderse

La mamá de Nahir Galarza habló por primera vez en la serie documental sobre el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido a fines de diciembre de 2017, donde aseguró que su hija “es inocente”, y que la joven sufrió una “tremenda golpiza” por parte de la víctima.

A seis años de que la asesina haya sido condenada a prisión perpetua por el brutal homicidio a sangre fría de su novio (primera mujer en recibir esa pena en la historia argentina), Yamila Kroh rompió el silencio en la serie documental Nahir: el secreto de un crimen, de Amazon Prime Video, y sostuvo: “Yo por supuesto pienso que mi hija es inocente”, ignorando el cúmulo de evidencias que mostraron lo contrario en el juicio oral al que fue sometida.

“Si fue un accidente, si fue lo que fue o lo que dijo o lo que pasó, no sé. Yo quiero saber tantas cosas, necesito entender tantas cosas”, continuó.

Sin mostrar su cara, Kroh habló también sobre el arma que utilizó su hija, perteneciente a su exmarido, Marcelo Galarza: “Era algo normal en nuestra casa. Él era policía y dejaba el arma como dejaba sus demás herramientas de trabajo; siempre en un mismo lugar, en un mueble de la casa”.

Con respecto a un hecho de violencia de género que habría sufrido Nahir, la mujer indicó: “No se levantó a comer. Yo me enojé con ella porque era 25 de diciembre. Después me enteré de lo que le había pasado a ella, una tremenda golpiza, que por eso no se había podido levantar de la cama”.

Aunque no trascendió de manera oficial, creen que Kroh se mudó a Concepción Arenal de Paraná con su otro hijo y visita a su hija una vez por semana en la cárcel.

A sangre fría

Pastorizzo fue acribillado en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017 en la calle General Paz entre Artigas y Pueyrredón del barrio Tomás de Rocamora, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, al recibir dos disparos de arma de fuego.

El cuerpo fue encontrado en el suelo, al lado de su moto en la que iba, sin advertirse señales que indicaran que se tratara de un robo. Poco antes de ser ultimado estaba llevando a Galarza, quien después recorrió a pie unas 20 cuadras hasta su domicilio.

Luego de que el cadáver de la víctima fuera encontrado por la mañana, desde su celular, Nahir publicó en sus redes sociales una foto de ella junto a Fernando. Poco después confesó el hecho, y ya condenada (el debate culminó el 3 de julio de 2018) se desdijo, implicando a su propio padre. También había dicho que se había tratado de un accidente y que el arma se disparó sola.