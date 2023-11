Ladrones ingresaron a robar una vivienda violentando la cerradura

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en la región. En esta oportunidad, el afectado fue un matrimonio que se encuentra viviendo en Melchor Romero, más precisamente en 32 entre 161 y 162. Las fuentes policiales confirmaron sobre el acto delictivo que dos delincuentes ingresaron a la vivienda luego de forzar y violentar la cerradura, llevándose, además de pertenencias del hogar, dinero en efectivo, y que a pesar de ser descubiertos por los dueños del domicilio, pudieron terminar con su tarea delictiva.

Según notificó la dueña de la casa, el episodio tuvo lugar en la madrugada del último miércoles, a pesar de que se dio a conocer en las últimas horas. La mujer explicó que entraron al domicilio cuando ellos estaban durmiendo y que luego de un rato y tras escuchar unos ruidos extraños, procedió a levantarse y fue ahí que pudo divisar a uno de los ladrones que se encontraba en ese preciso momento cargando un televisor del hogar. Ante el espanto de la situación y el miedo a que pudiese suceder algo aún peor, la damnificada remarcó que no interfirió en el accionar de los dos delincuentes por lo que dejó que continúen robando. Al no tener seguridad sobre si poseían o no armas y tampoco saber cómo podían actuar ante una posible defensa o resistencia del acto delictivo, y luego de pensar que podía llegar a ser contraproducente, decidió quedarse a un lado y dejar que abandonen la vivienda con lo ultrajado a pesar del lógico malestar y tristeza.

Una vez concluído el dramático capítulo y con los delincuentes ya fuera del domicilio, el matrimonio constató las pérdidas, donde ahí dieron cuenta que se llevaron, entre otras cosas, 10 mil pesos en efectivo y una billetera con documentación personal. De esta manera, la inseguridad volvió a estar presente una vez más en la región y sobre todo en Melchor Romero, donde ya se acumulan varios capítulos de este estilo. En este caso afectando a dos personas, y al igual que en muchas otras ocasiones, con los delincuentes sin ser atrapados.