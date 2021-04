Las hipótesis que se manejan en el caso de la joyera que murió tras un robo

El 15 de abril de este año, Pablo Martín Mansilla (29) ingresó al local de venta de relojes y joyas antiguas, ubicado en calle 62 entre 14 y 15 (a pocas calles del Parque Saavedra), maniató y amordazó a la propietaria del lugar, Graciela Lazca (72), quien se hizo conocida por haber sido representante legal de la marca Rolex.



A pesar de que la víctima fue derivada de forma urgente al hospital San Martín, falleció 48 horas después a raíz del ataque, el cual le produjo un ACV. Mientras, el malviviente fue detenido rápidamente luego de que los investigadores rastrearan un llamado telefónico y su perfil en las redes sociales, donde se lo veía con una ropa similar a la que se observó (a través de las cámaras de seguridad) a un hombre saliendo del comercio.



El caso fue caratulado como “homicidio en ocasión de robo”. Sin embargo, el informe preliminar de autopsia dio cuenta de que la víctima no tenía golpes en su cuerpo; el acusado ató a Lazca pero no la habría lastimado. Además, la mujer sufría de hipertensión arterial, por lo cual se cree que falleció de un derrame cerebral ocasionado a raíz una complicación derivada de su problema de salud preexistente.



Por eso, la causa podría cambiar a “homicidio preteritencional” o “culposo” en concurso real con robo. No obstante, los investigadores son cautos y esperan que finalicen los peritajes correspondientes para tomar algún tipo de determinación. Hasta el momento, el imputado continúa detenido por orden del juez de Garantías del caso.



Cabe mencionar que la damnificada fue encontrada horas después del asalto por un familiar, que ingresó al local y la encontró maniatada y con algunas lesiones, ya que presentaba heridas en la cabeza. Tras allanamientos, en uno de los domicilios se encontraron los objetos sustraídos del local.