Le desvalijaron su local y ofreció recompensa para dar con el ladrón

"Doy $20.000 de recompensa si me traen todas las herramientas que me robaron de mi taller y $30.000 si me traen al que me las robó”. Palabras más, palabras menos, ese fue el mensaje, crudo, sanguinario y contundente que publicó en redes sociales un comerciante de Los Hornos, a quien en las últimas horas sujetos desconocidos le desvalijaron los elementos de su herrería que utilizaba para trabajar, hecho que hasta el cierre de esta edición permanecía impune.

El ilícito se materializó en el mencionado barrio, tan castigado por la inseguridad y uno donde los vecinos más quejas tienen para los funcionarios policiales que lo manejan. Al parecer, en horas de la madrugada, por lo menos un ladrón –aunque no se descarta que haya actuado un grupo– se las ingenió para ganar el interior del local emplazado en la zona de las calles 151 y 69.

Una vez adentro, lo recorrieron por completo y fueron adueñándose de todo aquel elemento que consideraron de valor, sin dejar prácticamente nada. Grande fue la conmoción y la sorpresa negativa que se llevó el propietario cuando descubrió lo sucedido y, enojado e indignado en partes iguales, no dudó en postear dicho mensaje.

Y no sorprende, teniendo en cuenta las últimas reacciones de diferentes víctimas de ilícitos para con sus asaltantes. En City Bell y en Melchor Romero, sin ir muy lejos, casi linchan a los maleantes que acababan de cometer robos, y lo mismo sucedió la semana pasada en pleno centro, donde un caco se llevó un taxi, chocó contra un auto en el que viajaban niños ­adentro y bien cerca estuvo de suceder una tragedia. Los transeúntes que pasaron por allí y vieron lo que ocurría lo sometieron a una paliza.

En este caso, hasta el momento el dueño de la herrería no pudo dar con el responsable, y lo mismo cuenta para los agentes de la comisaría Tercera. Será tarea de los investigadores, ahora, recorrer el área en busca de cámaras de seguridad en las cuales pudiera haber quedado registrado el ilícito.

Cansados

“Esto es zona liberada, desde hace un tiempo a esta parte”, dijo un residente de Los Hornos, y otro no se quedó atrás: “El barrio ya no es lo que era antes. Yo tengo dos nenes y ni siquiera de día les permito que salgan solos. Acá los ladrones ya no tienen más códigos y encañonan a ancianos o chicos. ¿Y desde la Tercera qué hacen? Miran para un costado. Así no se puede seguir, pero ninguna autoridad de la comisaría da la cara”.