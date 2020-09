Los Hornos: le fracturó un brazo a su ex y la quemó con agua hirviendo

Un episodio de extrema violencia tuvo lugar en la localidad de Los Hornos, donde un sujeto de 56 años atacó salvajemente a su ahora expareja, a quien le produjo la fractura de uno de sus brazos y también la quemó con agua hirviendo.

El agresor fue detenido en la jornada de ayer, pero según le informaron a Trama Urbana voceros oficiales, los brutales hechos se habían repetido en reiteradas ocasiones. No obstante, no fue hasta hace unos meses que la mujer pudo finalmente denunciar ante la Justica que era víctima de crueles maltratos por parte de su concubino.

El sospechoso era intensamente buscado por las autoridades luego de que el 7 de julio agrediera violentamente a la damnificada. Todo sucedió en una vivienda ubicada en la zona de 75 y 136, cuando la mujer recibió una paliza por parte del acusado.

En dicha oportunidad, el individuo le fracturó un brazo y luego la quemó con agua hirviendo. Sin embargo, y para fortuna de la víctima, según trascendió, en ese momento llegó un familiar a la propiedad y ella aprovechó cuando este tocó timbre a la puerta para poder escalar del inmueble.

Luego de realizar la correspondiente denuncia ante la Policía, se inició una investigación y de esta manera ayer se materializó la detención del implicado por parte de agentes de la DDI local. Ya en la seccional, se mantuvo comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción en turno y se iniciaron las correspondientes actuaciones.

Por su parte, en lo que respecta a la víctima, la misma se encuentra recuperándose de sus heridas.

El antecedente de Ensenada

Hace una semana, una mujer que vive en la vecina localidad de Ensenada había sido víctima de un salvaje ataque, cuando un individuo ingresó a su propiedad, abusó sexualmente de ella y luego la quemó con agua hirviendo.

En dicha ocasión, que tuvo lugar en la zona de Güemes y Joaquín González, el sujeto ingresó a la casa después de forzar la puerta de entrada, tras lo cual se abalanzó sobre la damnificada, la golpeó con trompadas en varias partes del cuerpo, la abusó sexualmente y, antes de darse a la fuga, le volcó una olla de agua hirviendo sobre su mano derecha y espalda, dejándola malherida. “Tengo todos los brazos quemados. No puedo ni siquiera sacarme la ropa interior para hacer pis, ni cocinar para mi hijo”, se lamentó la mujer. “Me golpeó de todas las formas y después fue a buscar un arma que no tengo, buscaba una 45, pero yo no tengo armas. Luego me golpeaba en la cabeza, las orejas y ojos”, recordó