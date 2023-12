“Le di amor y me pagó mal”: el macabro posteo del femicida de la menor de 15 años

Luego del brutal crimen de una menor de 15 años, que tiene como detenido a su exnovio, el hecho es investigado por la UFI 2, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien indagará en las próximas horas al acusado.

Ayer, la fiscal recibió los resultados preliminares de la autopsia de la joven, en la que se estableció que “tenía lesiones contusas en la cabeza y que no presentaba marcas en el resto del cuerpo”.

Según los forenses, la causa del fallecimiento de la chica fue “traumatismo craneoencefálico compatible con una caída desde altura”, lo que “provocó la ruptura de los vasos sanguíneos del cerebro y de manera posterior e inmediata se produjo la muerte”, detallaron las fuentes. Por otro lado, explicaron que la joven no tenía “marcas ni lesiones en el área genital”.

El edificio en el que todo sucedió se encuentra en construcción y en un estado de abandono que tiene ya varios años y, según vecinos, es usual ver a jóvenes en el lugar, incluso causando disturbios.

En cuanto al detenido y la víctima, los voceros dijeron que ambos mantenían una relación sentimental desde julio de este año, pero días atrás habían tomado distancia, tal como dejó plasmado el ahora detenido en mensajes que publicó en redes sociales.

“Hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona que le di amor y me pagó mal”, escribió. Y cerró la frase con el emoji de un corazón roto, en un posteo realizado hace seis días en Facebook, junto a una foto suya, que ayer se colmó de comentarios, insultos y muestras de dolor tras conocerse el asesinato de D’Alessandro.

El acusado, fanático de las motos, vive en Tolosa, no tiene estudios universitarios y su último trabajo fue como encargado de seguridad privada en una empresa.

Según el testimonio que dio a la prensa local una mujer que dijo ser su exsuegra, el acusado estuvo en situación de calle, no tenía trabajo, tenía muchas deudas y solía mantener relaciones conflictivas.

En tanto, en su propio perfil de Facebook, la víctima había publicado el 21 de julio una foto de ella, acompañada por el femicida, seguida por un mensaje de amor.

“Te amo infinitamente, no sabes lo feliz que me haces. Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Este amor no tiene ni comienzo ni fin, esto es para toda la vida, nunca voy a dejar de sentir lo que siento por vos”, escribió la víctima.

“Nosotros sí somos real, hasta la muerte. Nadie nunca nos va a separar, eso te lo puedo asegurar.

Te amo una banda mi amor”, señaló en ese escrito Jazmín.

La fiscal Lacki indagará al detenido durante esta jornada por el delito de “homicidio agravado por mediar violencia de género”, que prevé la pena de prisión perpetua.