Le gatillaron para robarle la moto en Romero

Dos motochorros estuvieron a punto de asesinar a un hombre en Melchor Romero luego de haberle robado y gatillado en tres oportunidades.

El suceso tuvo lugar ayer a la madrugada, cuando la víctima fue abordada por dos ladrones en 173 y 40. A punto de pistola, le quitaron su propio ciclomotor, pero, no conformes, apretaron tres veces el gatillo. Por fortuna los disparos no salieron y la historia no terminó de la peor manera.

Consumado el atraco, los implicados se dieron a la fuga con rumbo desconocido y hasta el cierre de la presente edición permanecían en la clandestinidad. Tomó intervención la comisaria Decimocuarta, con jurisdicción en la zona.