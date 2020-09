Le gatillaron tres veces para robarle la camioneta

Cuatro motochorros estuvieron al bordo de cometer una desgracia cuando, tras asaltar a un hombre durante la madrugada de este miércoles en La Loma, le gatillaron en tres oportunidades.

La víctima fue abordada por los ladrones, a bordo de dos ciclomotores, en 27 entre 34 y 35, cuando iba a subir a su camioneta. Fue apuntado con armas de fuego y, al parecer, se resistió.

En ese marco, uno de los implicados no dudó en dispararle tres veces, aunque por fortuna los proyectiles no salieron.

Al ver abortada la posibilidad del ilícito, se dieron a la fuga en los rodados y el damnificado comenzó a perseguirlos, aunque los perdió de vista pocas cuadras después.

De acuerdo a los voceros, los malvivientes circulaban en dos Honda Titán, una roja y otra negra, y no llegarían a los 20 años de edad.

Con esas descripciones, víctimas de otros sucesos relacionaron a los cacos, y una de ellas dijo: “Qué bronca e impotencia te da saber que los mismos chorros anoche también me robaron a mí. Qué impotencia llamar a la Policía tantas veces, pero no hacen nada. Qué impotencia seguir a tu celular con la ubicación y verlo pasear por toda La Plata hasta que se apaga sin poder hacer nada. ¿Tengo que festejar que a mí no me dispararon? Me conformo con seguir con vida”.