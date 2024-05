Habló La Toretto: declaró ante el fiscal y se descompensó

Continúa la causa de La Toretto, la joven platense que atropelló y mató a un motociclista semanas atrás, cuando lo embistió con su coche en la zona de 12 y 532. Ahora, se presentó ante fiscalía para dar su versión de los hechos y su abogado habló ante la prensa.

“Creemos que su declaración va a ayudar con el esclarecimiento de la causa. Creemos que la misma va a ayudar”, aseguró el letrado Flavio Gliemmo, quien representa a la imputada, a quien debe responder por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”.

“En principio no sabemos dónde va a estar alojada, vamos a abocarnos al trabajo para el día lunes hacer una presentación. Entendemos que tras sus declaraciones está en condiciones de ser excarcelada y a posteriori seguir el proceso en libertad”, agregó.

Asimismo, contó: “cada vez que se refería al hecho lloraba, ella respondió con absoluta sinceridad, siempre se hizo cargo que manejaba, estuvo a disposición de la justicia, creemos poder tener una resolución favorable pese a la tragedia que ocurrió”.

“Ella dijo que cuando llegó a la esquina de 13 y 532 no vio el semáforo rojo, siguió a su amiga que había pasado, tenía como directriz llegar a City Bell y en esa situación se le apareció la moto y ocurrió este hecho tan lamentable”, añadió Gliemmo.

De igual modo, descartó la hipótesis de la picada: “Tenemos la información del auto que circulaba por avenida 32 al lado de ella, vamos a pedir el testimonio para poder demostrar que ella no estaba corriendo picadas. Felicitas iba con dos personas más en el auto, una declaro y la otra no. En breve será convocada”.

Por último, insistió en el pedido de excarcelación: “El Fiscal tiene quince días para convertir o no la prisión preventiva. Vamos a pedir una excarcelación extraordinaria. No hay palabras para la familia de la víctima, no hay nada que calme al dolor”.

En cuanto al publicación en TikTok que causó indignación en la comunidad (y por la cual se le otorgó el apodo), aseguró que la publicación fue un challenge para ganar seguidores. Por otro lado, afirmó que no sabía las calles y que nunca miró el velocímetro.

Cabe mencionar que Fernando Burlando es el abogado que representa a la familia de Walter Armand, el trabajador que mató Felicitas Alvite. Al respecto, el letrado aseguró: “Esto es un brutal y salvaje asesinato”.