Le robaron los perros de sus hijos y ofrece recompensa para recuperarlos

Una familia de la localidad de Gonnet vivió horas angustiantes, luego de que unos sujetos le quitaran lo más preciado que tenían. No se trata de dinero o joyas, sino algo mucho más importante: sus mascotas.

Los damnificados residen en la zona de 3 y 500 y aseguraron que les robaron dos perros de raza bulldog francés. En diálogo con Trama Urbana, la damnificada dijo: “Para otros puede que sean solo perros, pero para mí son un miembro más de la familia y para mis hijos también. Que se los lleven así me da una gran impotencia”.

Cabe mencionar que todo el accionar de los hampones quedó filmado por las cámaras de seguridad de las inmediaciones, donde puede verse cómo dos sujetos se llevan a cuestas a las dos mascotas: “Primero saltaron un paredón, se fueron hasta el patio y para salir abrieron el portón que da a la calle”, detalló la mujer.

Toro e India, las mascotas, son ambos bulldog francés y tienen 5 y 2 años respectivamente. “Cuando nació mi nene mayor le trajimos a India para hacerle compañía a Toro, que ya lo teníamos”, contó angustiada la madre de la familia.

Por su parte, mostró su descontente con el nulo accionar policial, que dijo que no podía ayudarla luego de que realizara la denuncia: “La Policía me dijo que ya saben quiénes son, pero que como tiene 13 años no pueden hacer nada y necesitan una orden de allanamiento. Me dijeron que van a ver si pueden hablar con los padres de los pibes, pero lo que me preocupa es que lo pasen de mano en mano y desaparezcan”.

Al cierre de esta edición, aún no había ningún tipo de indicio sobre dónde se encontraban ambos canes o de su estado de salud. De igual forma, los sujetos que se los llevaron quedaron captados por última vez por una cámara ubicada en la zona de 5 y 499. Asimismo, es destacable el valor de ambos mascotas, ya que según fuentes consultadas esta raza de perro tiene un valor aproximado a los 750 dólares, por lo que creen que fue este el motivo por el que lo robaron.

Cabe mencionar que la familia ofrece una recompensa para aquellos que puedan aportar datos precisos de sus mascotas o puedan darle algún tipo de ayuda. Si bien la cifra no trascendió, dejaron a disposición algunos teléfonos de contacto. Cualquier tipo de información sobre los perritos deberá ser comunicada al 221 495 5845 o al 221 545 1166.