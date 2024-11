“Llegó en taxi y lo abandonó”: detalles del bebé dejado en Los Hornos

Luego del terrible caso en el que un bebé de apenas una semana de vida fuera abandonado en un basural de Los Hornos, ahora las autoridades están abocadas en poder dar con la implicada, de quien al cierre de esta edición todavía no se sabía nada.

Sin embargo, la investigación tuvo un gran avance ayer, cuando los vecinos aportaron las imágenes de una cámara de seguridad en donde puede verse a una femenina llegar al lugar en taxi con el bebé, esperar que el coche se retire y luego dejar al recién nacido entre los pastizales.

Si bien continúa la búsqueda de la implicada, al cierre de esta edición todavía su paradero e identidad continuaban siendo desconocidos. Cabe mencionar que en el video puede verse que se acercó en taxi, bajó y cuando no había gente presente, dejó al bebé envuelto al costado del árbol, luego siguió su curso caminando.

Testimonio exclusivo

Trama Urbana dialogó en exclusiva con Laura, la mujer heroína y madre de dos hijos, que le salvó la vida. “A las dos de la tarde golpeó la puerta de casa un hombre en bici, y dijo que había un bebé tirado en un pastizal de enfrente. Era un recién nacido, que estaba tapado. Se había largado a llover un montón en ese momento y estaba mojado de la parte de abajo”.

Y añadió: “Le cambié la toalla mojada por una manta de mi bebé y le sentí las piernas calentitas, por lo que hacía poco que lo habían dejado. Lo amamanté porque lloraba un montón y quería comer, y yo justo estoy amamantando a mi bebé. Fue muy fuerte. Uno ve estas cosas en la tele y dice que jamás le daría el pecho a alguien que no es su hijo, pero en este caso prioricé el instinto maternal. Lo resguardé de la lluvia, le saqué lo mojado y le di de comer”.

Narró que su marido llamó al 911 y aseveró que el patrullero llegó en menos de un minuto, trasladando a la víctima al centro de salud. “Después volvieron y nos contaron que estaba bien de salud, que pesaba 1,8 kilos y que tenía el brochecito, como que nació en una maternidad e iban a seguir esa pista para dar con los padres”.

Indicó que la cuadra donde vive es muy ruidosa, con mucho tránsito, y que si no hubiese sido por el ciclista que los alertó, no habrían llegado hasta el chiquito. “Hasta no llegar al lado del bebé, que lloraba, no lo escuchamos”, dijo.

Por último señaló: “Me gustaría que el niño caiga en manos de una persona que esté llena de amor y esté esperando a un bebé. No juzgo el obrar de cada persona, pero dejarlo en un pastizal no es amor y hay muchas mujeres que quieren ser mamás y no pueden”.