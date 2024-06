“Lo toqué y estaba calentito, no le sentía la respiración”

Continúa la profunda conmoción por el bestial asesinato de un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de apenas 22 años, quien fue atacado por al menos dos ladrones en el marco de un sangriento robo que tuvo lugar en las últimas horas.

A Carlos Enrique Sánchez Paredes, que cursaba la carrera de Ingeniería de Sistemas y el sábado tenía que presentarse a rendir un examen, lo mataron tras pegarle varias veces en la cabeza con un caño, con el fin de sacarle las escasas pertenencias que tenía. El lamentable suceso, que hasta el cierre de la presente edición se mantenía impune, tuvo lugar a las 6 de la mañana del citado día, en la localidad bonaerense de Bernal Oeste, partido de Quilmes.

Andrea, la hermana de la víctima, contó que los hampones le quitaron la mochila, unas carpetas y el celular, con lo que escaparon con rumbo incierto, sin que nada se sepa de ellos hasta el momento.

El hecho lo descubrió nada menos que la madre de Carlos, ya que ambos mantenían un contacto constante, en donde él le decía dónde estaba y si ya se había tomado el micro que lo dejaba en nuestra ciudad. Al perder la comunicación, se preocupó.

Lo encontró la madre

“Mi mamá lo que hizo fue esperar un rato. Llamó por teléfono a mi hermano, que no contestaba, mandaba mensajes y tampoco, y era muy raro que él no respondiera. Entonces ella se fue a hacer el recorrido, a ver si lo encontraba en la parada”, narró Andrea.

“Salió hacia Falucho y Misiones (rumbo a la avenida Dardo Rocha, donde pasaba el transporte) y lo vio tirado en el piso. Empezó a gritar ayuda porque no sabía qué hacer. Después vino corriendo a casa, nos llamó a nosotros, pateaba la puerta. Salió corriendo, me llamó por teléfono y me decía, vení, tu hermanito… Yo salí corriendo y mi hermanito estaba en el piso”, añadió.

“Cuando fui a verlo lo toqué y estaba calentito. Le puse mi dedo para ver la respiración y no la sentía. Pensé que estaba muy nerviosa y que era por eso, pero no. Con un vecino, mi mamá lo llevó al hospital (de Wilde), pero llegó muerto. Había llegado sin signos vitales, con las pupilas dilatadas y no reaccionaba a la luz. Mi mamá me llamó desesperada diciéndome que él estaba muerto, no lo podía creer”, culminó la mujer.

El asesinato está siendo investigado por la comisaría Segunda de Bernal y por la fiscalía penal en turno de Quilmes, donde se abrió una causa caratulada por el momento como “homicidio”.

Despedida

Por su parte, casa de estudios de la UNLP despidió a su estudiante con un sentido mensaje. “La Facultad de Informática de la UNLP lamenta profundamente la pérdida de Carlos Enrique Sánchez Paredes. Carlos trabajaba y este año había comenzado a estudiar la Licenciatura en Informática. Todos los miembros de la comunidad de la Facultad expresamos nuestro apoyo a sus familiares y amigos en estos momentos de profundo dolor”.

Por el mismo lado fueron allegados a la víctima, quienes se volcaron a las redes sociales para despedirlo. “Compartimos el mismo lugar de trabajo y la noticia me dejó impactada. Un chico sencillo y, sobre todo, muy joven y capaz. Es lamentable que pase esto. ¡Justicia por Carlos! Y mis condolencias a la familia. QEPD, redactó una compañera en la red social Instagram.

Otra compañera puso: “Una noticia muy triste. Carlitos, como lo conocíamos la mayoría, con 22 años trabajaba y estudiaba. Siempre estaba predispuesto en el trabajo, amable, sencillo. Justicia para él”.

“Que en paz descanses, Carlos. Excelente compañero y amigo. Abrazos a la familia. Muy injusto”, culminó otra allegada.