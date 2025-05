Loan cumpliría 6 años: la causa que tiene más preguntas que respuestas

Loan Danilo Peña, el pequeño desaparecido en la provincia de Corrientes, cumpliría 6 años y a casi 11 meses del inicio de su búsqueda todavía no hay una pista firme de dónde podría estar y la causa tiene más preguntas que respuestas.

El menor desapareció el pasado 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio durante un almuerzo familiar. Siete detenidos hay en el expediente y a pesar de la extensa investigación, todavía no hay novedades de dónde está y qué pasó aquella reunión. Este jueves 8 de mayo la familia del pequeño esperaba organizar un lindo festejo de cumpleaños, pero hace casi un año que ya no hay alegrías en la casa de los Peña.

Pese a la movilización de todo un país, la activación del Alerta Sofía y la extensión de las fuerzas de seguridad en la Argentina, por el momento no existe un plan concreto para poder hallar al pequeño.

Actualmente en la causa hay siete detenidos y procesados por el delito de sustracción de un menor. Se tratan de Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel.

Recién a mediados de julio podría haber definiciones ya que, luego de una segunda extensión, la jueza Cristina Penzo daría por finalizada la etapa de investigación, por lo que el caso sería elevado a juicio.

A su vez, en una pesquisa paralela, hay otros 10 detenidos por entorpecer el expediente, entro otros delitos. En dicha causa todos fueron procesados y también irían a debate oral.

La causa, que está en el fuero provincial, pareciera estar lejos de resolverse y a casi un año de la desaparición del pequeño y de un cumpleaños triste por la ausencia de su protagonista, todavía se reclama la necesidad de saber ¿qué pasó con Loan?

Por su parte, la familia de Loan habría denunciado al exabogado querellante, Juan Pablo Gallego, al sostener que le entregaron $12.5 millones para realizar pericias a los celulares de los detenidos, pero que se escapó.

“Lo difundido, no solo es falso, sino que es producto de una infamia desplegada por un sujeto deleznable no familiar”, expresó el letrado al enterarse de la noticia. “Es brutal, falsa e inescrupulosa. Por razones profesionales me hallo fuera de la Argentina, participando en un importante evento de relevancia internacional”, agregó.