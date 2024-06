Loan, ¿víctima de trata de personas?

La Fundación La Alameda pidió que la causa por la búsqueda del pequeño de cinco años Loan Danilo Peña en Corrientes pase a la Justicia Federal ante la posibilidad de que fuera víctima de trata de personas.

El pedido fue hecho ante la Protex, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas que encabezan Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Por ahora, la Protex viene interviniendo en una mesa de trabajo con el fiscal que lleva adelante el caso y otros organismos en función del Alerta Sofía, que se activó a partir de la desaparición del niño el pasado jueves.

No obstante, de las comunicaciones que ya entablaron la Protex y la fiscalía a cargo de Juan Carlos Castillo, no surgió ningún elemento del caso que determine que el nene pudo haber sido víctima de trata.

Incluso, Castillo aseguró que, por ahora, la principal hipótesis es que Loan se perdió en campo abierto y hacia eso apunta su búsqueda con rastrillajes y otras medidas de investigación.

Peritajes

En otro orden, los investigadores confirmaron que la media con sangre hallada por Kiara, la perra parte del equipo de canes en un área densamente arbolada, no es del pequeño.

De este modo, la Justicia comienza a finalizar los análisis de los elementos incautados durante los rastrillajes para poder así tener información certera de dónde está el chico. A su vez, el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, confirmó que se perita el auto de uno de los detenidos, tras un pedido del fiscal.

“Por lo que yo observo, el fiscal no descarta ni una hipótesis, a tal punto que secuestró el vehículo de uno de los detenidos y ordenó que se haga la prueba por método odorológico que cuando al perro le hacen olfatear la ropa de Loan y verifica si estuvo dentro del vehículo”, aseguró.

No está en Chaco

Además, el Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas de Chaco confirmó que Loan no está en Resistencia, como había denunciado un hombre al 911. Desde el organismo detallaron que se revisaron las cámaras de seguridad del lugar donde la persona dijo haberlo visto y, al no obtener resultados, confirmaron que no está en dicha provincia.

En la noche del martes, un individuo llamó a la Policía y denunció haber visto, en la Ruta Nacional número 11, a la altura de Resistencia, a Loan dentro de una camioneta Toyota Hilux el pasado jueves, día que desapareció.

Reconstrucción

Por último, las autoridades llevarán a cabo una reconstrucción de los acontecimientos junto a los primos de Loan, que estuvieron con él el día de la desaparición. Los niños fueron identificados como V. I. F. de 10 años, D. M. R. de 9, N. Y. F. de 8, Y. N. de 7 y J. A. B. de 6. Todos ellos prestaron testimonio en Cámara Gesell y contaron que Loan se fue “solo, a un lugar distinto, cuando volvía a la casa de la abuela” y que en el trayecto “se perdió”.