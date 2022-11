Los chocó, los dejó gravemente heridos y huyó

Lamentablemente, en los últimos tiempos se volvieron cotidianos en nuestra región los accidentes de tránsito con fugas incluidas, lo que indica la despreocupación por la vida humana de varios automovilistas.

A raíz de un brutal suceso vial que tuvo lugar la madrugada del pasado sábado en la esquina de 64 y 125 de Berisso y del que participaron un auto y una moto, dos jóvenes se encuentran todavía internados con gravísimas lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

Quien los arrolló, por su parte, se escapó tras el suceso y hasta el cierre de esta edición seguía sin saberse nada de él.

El familiar de una de las víctimas explicó: “Mi hermano, de 19 años, se encuentra internado con golpes fuertes en la cabeza, internos y externos, y también tiene quebrada la mandíbula en dos partes”.

Agregó que el ciclomotor en el que iba con su novia fue arrasado por el conductor de un coche, que huyó sin asistirlos.

“Dos motos intentaron seguirlo para que frenara y se hiciera cargo de lo que había hecho, pero también intentó chocarlos a ellos para impedir que lo detuvieran”, puntualizó la mujer. Y aclaró que del sujeto que los arrolló solo saben que “iba en un auto gris plata”.

“La Policía no hace nada”

Especificó ante este multimedio que su hermano “necesita una operación, por la cual estamos pidiendo ayuda para recaudar el dinero para las placas de la mandíbula”.

En cuanto a la pareja del chico, dijo que “se encuentra con fractura de mandíbula y golpes externos en la cabeza, y también tiene el pie fracturado”.

“La Policía no se está moviendo, solo nos dijeron que no podían hacer nada porque mi hermano no tenia registro. En el lugar hay cámaras de la Municipalidad (de Berisso) y privadas, pero no las quieren pedir. Necesitamos de su ayuda para dar con esa persona y que pague por lo que les hizo. Ellos fueron afortunados al no morir en ese accidente porque fueron muy fuertes sus golpes”, concluyó.