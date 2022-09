Los fundamentos del fallo que condenó a Lucas Puig por abuso sexual de menores

El martes, el TOC 1 de La Plata condenó a 35 años de prisión al profesor de Música Lucas Puig, tras ser encontrado culpable de abuso sexual y corrupción de dos menores que concurrían al Jardín de Infantes del Colegio San Benjamín de Los Hornos entre 2009 y 2010.

Para ello, los jueces Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo valoraron principalmente los relatos de los padres de los chicos y los propios testimonios de las víctimas. Durante el juicio, los adolescentes ratificaron lo que sus padres habían denunciado más de una década antes.

Para los magistrados, quedó acreditado que “al menos desde el año 2009, luego de las vacaciones de invierno, y hasta por lo menos el 13 de marzo del año 2010, en el jardín de infantes San Benjamín, de 141 y 57, durante el turno mañana de la sala de 3 años y en la sala celeste, el profesor de música de los niños, habría efectuado en el SUM y en el baño, tanto de profesores como de alumnos, por lo menos a E.V. y a B.J.F.” reiterados abusos sexuales.

La madre de la hoy adolescente de 16 años contó acerca de su hija: “Quería que la bañara un montón de veces. Empezó a no controlar esfínteres. Tenía que dormir con la luz prendida. Hace tres años que puede dormir sola en su habitación porque tenía que hacerlo en la cama de mi otra hija, juntas. El tema de la noche le influye un temor tan grande y esa amenaza permanente de que Lucas me va a venir a buscar y me va a matar, si yo te cuento”.

Por su parte, la progenitora del chico, quien hoy también tiene 16 años, dijo que de manera espontánea su hijo le manifestó que el docente lo llevaba a él y a otra nena. “Los comportamientos fueron no dormir solo, fueron estar vestido todo el tiempo, seguir bañándose continuamente, no querer ponerse un pantalón azul porque eran de ese jardín de mier...”, comentó la mujer. La misma agregó que el menor se bañaba entre siete y ocho veces por día.

Intención de apelar

Los abogados del docente, Gastón Nicocia y Adrián Fernández Koenig, presentaron ante el Tribunal Criminal n° 1 la intención de recurrir a Casación bonaerense. Se trata de un paso procesal previo antes de presentar el escrito con la apelación al Tribunal de Alzada para que revise el fallo condenatorio.

En tanto, mediante un comunicado, la Asociación Pensamiento Penal manifestó su “profunda preocupación frente a la condena a 35 años de prisión respecto de Puig”. “Como lo señalamos durante el desa­rrollo del debate, fue acusado por un delito que no cometió. Por lo que la sentencia consolida las irregularidades y malas prácticas que tuvieron lugar en la etapa preliminar, cuyo desenlace no ha sido otro que la vulneración de su estado de inocencia”, indicó la institución.