Los Hornos: lo asesinaron y le prendieron fuego la camioneta

Un violento episodio generó conmoción en la localidad platense de Los Hornos. Un sujeto apareció sin vida, tendido en la vía pública, a escasos metros de una camioneta y con una herida de arma de fuego. A partir de ahora la investigación está direccionada para conocer los motivos del ataque, como así también intentar dar con el autor para esclarecer el episodio.

De acuerdo a lo informado en el parte oficial al que tuvo acceso Trama Urbana, todo sucedió durante la mañana de ayer, alrededor de las 11:30, en la zona de la calle 145 bis, entre 79 y 80, a pocas cuadras de la megatoma del predio Ex Planeadores. Hasta allí se dirigieron los agentes de seguridad tras recibir una alerta radial mediante el 911 que indicaba la presencia de una persona tirada en la vereda con una grave lesión.

Al arribar, se toparon con el cuerpo de la víctima, que para ese entonces ya no contaba con signos vitales. Enseguida notaron que tenía un disparo a la altura de la espalda. Lo que llamó la atención de los uniformados fue que estaba vestido y, en principio, tenía todas sus pertenencias encima, por lo que no se habría tratado de un asalto. De todos modos, hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis al respecto.

Otro de los datos que se desprende de la pesquisa preliminar es que el sujeto, identificado luego como Maximiliano Escudero, de 36 años, se desempeñaba como flete con su camioneta marca Chevrolet C10, la cual fue encontrada incendiada a unos pocos metros de allí.

Buscan esclarecer el hecho

En medio del operativo comenzó a sonar el teléfono de la víctima y con la autorización de la fiscal a cargo, atendieron el celular. Quien respondió del otro lado resultó ser la pareja y, debido a esto, los oficiales lograron certificar que él contaba con antecedentes penales. En el mes de agosto había sido arrestado en Los Hornos, conduciendo un vehículo Renault Clío que tenía pedido de secuestro activo.

A partir de ahora, con la intervención del personal policial de la comisaría Tercera, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 del Departamento Judicial de La Plata, buscará esclarecer el episodio y así determinar si se trató de algún tipo de ajuste de cuentas.

Por lo pronto, se inició una causa caratulada como “homicidio” en la que hasta al cierre de esta edición no había ningún detenido.