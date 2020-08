Los internos de la Unidad 35 de Magdalena volvieron a tener agua caliente

La situación sanitaria en la República Argentina no es la mejor, sobre todo teniendo en cuenta si se piensa en términos carcelarios, ya que es el presupuesto más bajo respecto a otras áreas.

Tal es así que, según informaron a este diario, los internos del pabellón 9 de la Unidad 35 no tuvieron agua caliente durante un largo tiempo y tampoco les daban alcohol en gel para higienizarse. El protocolo sanitario no se activó en absoluto y permanecieron desesperados para pedir por sus derechos, ya que hay personas de riesgo.

Durante el último tiempo afirman que hubo 9 casos sospechosos en la Unidad, una cifra más que preocupante teniendo en cuenta el hacinamiento en el que viven y la situación deplorable respecto a la higiene de cada interno.

Además, la comida escasea y si no es por lo que mandan los familiares los presos pasan hambre. Sumado a que se tienen que bañar con agua fría con las bajas temperaturas del invierno, es por lo menos, indignante.

Sin embargo, durante éste miércoles por la tarde y luego de que se diera a conocer la noticia por este medio, las autoridades aceleraron y reanudaron el servicio de agua caliente, acusando de que estaban en reparaciones.

Lo cierto es que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), parece no contar con todos los recursos para hacerse cargo del personal que se encuentra detenido en las cárceles. Numerosas denuncias por COVID-19 se reciben día a día y la situación parece no tener fin. En las penitenciarías encuentran personas de riesgo aunque parece no importarles.