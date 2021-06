Los vecinos de La Loma no salen del estupor por los microchorros

Pese a la espectacularidad del suceso y al llamativo accionar de los delincuentes, además de que la noticia tomó repercusión nacional, la fuerza policial platense no logró todavía dar con los microchorros. Se trata de una banda dedicada a cometer todo tipo de asaltos por nuestra ciudad circulando nada menos que en un transporte escolar.

Trama Urbana lo informó en su edición de ayer de manera exclusiva, noticia que fue levantada por medios de Capital Federal. Los hampones atacaron a las 5 de la madrugada del sábado en el barrio La Loma, cuando se acercaron con el colectivo hasta una vivienda de 28 y 48. Uno de los implicados bajó del vehículo con una escalera de aluminio en mano, la colocó sobre la pared de la casa y trepó por ella. Poco después, estaba dentro de la propiedad, donde sorprendió a un matrimonio y los despojó de diferentes elementos de valor.

A todo esto, el conductor del bus se alejó de la escena, dio vueltas por la zona y regresó a buscar a su cómplice, ya con el botín. Una cámara de seguridad registró el momento en que el caco que entró a la propiedad ajena subió de nuevo al micro, manipulando la escalera.

“Se las van ingeniando para no ser detectados, los chorros evolucionan constantemente y no me sorprende. No sé hasta dónde van a llegar y hasta dónde vamos a llegar nosotros. Los derechos son para ellos”, se lamentó un vecino. Otro dijo: “El domingo al mediodía una pareja salió junto a su hijo a una plaza y al volver tenían la puerta barreteada y la casa toda revuelta”. Un tercero expuso: “Es noticia de todos los días el ilícito, la entradera pero es increíble que ahora roben con un micro escolar”.

A los tiros en 36 y 29

Otro incidente delictivo en el hostigado barrio La Loma tuvo lugar ayer a la mañana, cuando dos motochorros persiguieron a un ciclista y lo chocaron desde atrás para hacerlo caer. Este, desesperado, les arrojó la bicicleta como un acto defensivo y logró ahuyentarlos.

Por último, sujetos desconocidos intentaron apoderarse de una moto que estaba dentro de un complejo de departamentos del mismo barrio. Rompieron el frente, pero un vecino los espantó. Los delincuentes escaparon a los tiros y uno de ellos impactó en un portón.