Maltrato animal: matan de un disparo a un gato en Los Hornos

La crueldad hacia los animales a veces parece no tener límites, mostrando muchas veces un desprecio total por la vida.

Un gatito de la localidad de Los Hornos fue asesinado a sangre fría de un disparo por parte de una persona que todavía no pudo ser identificada.

Todo ocurrió en la zona de 63 y 143 y, según detalló la “mamá” de la mascota: “Llegó al patio de casa con la herida pero no hubo nada para hacer”.

Asimismo, lanzó una advertencia: “Estén atentos a sus mascotas en especial a los gatos. Alguna persona con un arma de aire comprimido los anda matando”.

“Simba era el minino de la familia y hoy tuve la peor noticia: lo encontramos muerto no por causas naturales si no por un balín que algún HDP le disparó”, dijo conmocionada la vecina.

También detalló que cuando lo llevaron al veterinario se enteró de que su gato había recibido un tiro.

“Estoy con tanta bronca y tristeza, no quiero que quede así, quiero contar que le pasó y que los dueños de sus mascotas estén atentas, que observen porque no sé a cuántas más les habrá hecho esto esta persona, aunque no sé si llamarlo así”, aseveró completamente irritada la damnificada.

“¿Cómo alguien puede hacer eso? Nos dejaron una tristeza enorme”, concluyó la mujer. Por su parte, cabe mencionar que al momento se desconoce quién fue la persona que atacó al indefenso animal. Los damnificados pidieron a los demás vecinos que estén alerta por lo ocurrido.

Cabe recordar que no es la primera vez que se registran casos de maltrato animal en la región, siendo los más recientes los ocurridos en Gonnet, donde una persona envenenaba perros en la zona de 500 entre 29 y 30, y el despiadado ataque ocurrido a Valiente, un potrillo que fue golpeado hasta la muerte en un arroyo del barrio Villa Castells.