Mensajes de adiós para la platense que murió en Kosovo: “Nos despedimos de una amiga excepcional”

Aún sigue el dolor y la conmoción por la muerte de María Clara Urdangaray, la joven platense de la localidad de City Bell que falleció al caer desde el sexto piso de un hotel. El caso está siendo investigado como un crimen y su novio, un ciudadano suizo, está detenido como principal sospechoso.

Después de confirmada la muerte, familiares, amigos y allegados dejaron mensajes de despedida en sus redes sociales, dándole un último adiós e invadidos por un profundo dolor: “Estoy sin palabras, la conozco de recién nacida, solo pienso en su corta vida y el dolor de sus padres. Volá alto María Clara, Clarita. Esto es un horror”, escribió una de ellas.

Por otro lado, desde la agrupación Somos Impulso, a la que María Clara había pertenecido, también se despidieron de ella: “Recordando con cariño a nuestra querida amiga y compañera de militancia, María Clara Urdangaray. Su presencia siempre llenaba de alegría y positividad cualquier espacio en el que estuviera. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y una energía contagiosa que iluminaba a todos a su alrededor”.

En la misma publicación, luego podía leerse: “María Clara era una persona cariñosa y bondadosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás y a brindar su apoyo incondicional. Su entusiasmo por la vida era inspirador, y su amor por la diversión y la alegría era evidente en todo lo que hacía”.

“Hoy nos despedimos de una amiga excepcional, pero su espíritu y su recuerdo vivirán en cada risa compartida, en cada acto de generosidad y en cada momento de positividad que vivamos. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento tan difícil”, finalizaron.

En lo que respecta a la familia de Clara, el padre de la joven sostiene que el hecho fue un femicidio y contó que “ella viajó a España el 1° de noviembre, estuvo viviendo dos o tres meses en Barcelona y conoció a esta persona y se fueron a vivir juntos a Suiza”.

No obstante, a finales de julio ambos viajaron a Kosovo para el casamiento del hermano del sospechoso, pero el martes 1° de agosto la joven murió al caer desde la ventana de un sexto piso en el hotel que se hospedaba. Si bien sobrevivió al hecho, falleció horas después en el hospital.

“Era un alma viajera, estaba feliz recorriendo Europa. No puedo creer que esté hablando de mi hija muerta allá con todo lo que hizo para poder llegar. De hecho, me decía: Papi, hacé el esfuerzo y venite aquí (por Barcelona y Suiza), allá está muy jodido el tema con toda la inseguridad. No puedo creerlo”, dijo el padre sobre su hija.