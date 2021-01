Mientras dos abogados pidieron la detención del marido de Piparo, la fiscal sigue buscando pruebas

El abogado Rodolfo Baqué representa a Iván Coronel (17), uno de los motociclistas embestidos por Juan Ignacio Buzali. Le solicitó a la jueza Marcela Garmendia su detención. El marido de la diputada bonaerense y funcionaria de la Municipalidad de La Plata, Carolina Piparo, está acusado de haberles producido“lesiones graves” a dos jóvenes en la madrugada del 1° de enero en 21 entre 39 y 40.

Por su parte, el letrado Martín de Vargas, quien patrocina a la otra víctima que iba en la moto, Luis Lavalle (23), hizo lo mismo pero ante la fiscal del caso, María Eugenia di Lorenzo.

“Venimos a solicitar el urgente cambio de calificación al delito de doble homicidio en grado de tentativa, por entender esta parte que Buzali tuvo una clara intención de causar la muerte de Iván Coronel, de Luis Lavalle y de las otras víctimas que se encuentran incorporadas en la presente pieza procesal”, sostuvo Baqué en el requerimiento.

Explicó que el esposo de Piparo “al impactar de manera artera, traicionera e intencional en la parte trasera de las motos a una velocidad excesiva tuvo como finalidad la de acabar con la vida de los mencionados, motivado por la sed de venganza y la ira que se había apoderado de Buzali al considerarlos autores del robo que habían sufrido él y su esposa más de 70 minutos antes”.

Respecto a Lavalle, su abogado también pidió el arresto del acusado al considerar que “el comportamiento desplegado por Buzali en el acontecer de los hechos quedó de­mostrado su deprecio total por el Derecho, poniéndose en fuga luego de atropellar a las víctimas, lo que constituye un peligro cierto de fuga”.

La investigación

Por su parte Fernando Burlando, abogado del acusado, le informó a diario Hoy que no pedirá la eximición de prisión de su defendido, ya que no existiría riesgo de que la fiscal María Eugenia di Lorenzo solicite la detención de Buzali. Aún no fue llamado a indagatoria, por lo que todavía no fue imputado formalmente.

Antes de tomar alguna determinación, la funcionaria judicial primero esperará los resultados de las pericias planimétricas, fotográficas y demás peritajes del lugar del hecho, además de finalizar con las declaraciones de los testigos.

Di Lorenzo “sigue recolectando medios de prueba. Hasta que no tenga todas las pruebas necesarias, no tomará ninguna medida en la causa, ya que sería aventurar una decisión nada más que por una cuestión de presión, que no corresponde. Cuando tenga todos los elementos, se van a analizar y a tomar una decisión”, le aclaró a este multimedio una calificada fuente judicial.

Los letrados de los jóvenes también habían solicitado el apartamiento de la jueza.

Por otra parte, otra fuente del caso explicó que el requerimiento de arresto de un acusado es competencia exclusiva del fiscal del caso.

Por ello, lo más probable es que la magistrada, en caso de que re­suelva continuar en la causa, rechace el planteo del abogado de Coronel respecto al pedido de detención de Buzali.