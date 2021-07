Motochorros en una casa: “Los que puedan, ármense”, dijo la víctima

Los hombres vivieron una verdadera pesadilla en un sector de Gonnet cuando, en las últimas horas, tres ladrones se acercaron hasta la casa de uno de ellos con fines ilícitos, de acuerdo a lo aportado ayer por fuentes policiales y las propias víctimas. Una de ellas no dudó en armarse para defender su hogar, ante la cantidad de hechos delictivos que se producen en toda la ciudad de La Plata y en la zona Norte particularmente.

Por lo que este multimedio pudo averiguar, el suceso tuvo lugar en un domicilio emplazado en 9 y 497. El propietario se hallaba con un amigo cuando de repente llegaron tres motochorros, “al menos uno de ellos armado”, contó el damnificado.

Al ver lo que estaba por ocurrir, y rápidos de reflejos, los perjudicados llegaron a encerrarse en el domicilio sin darle tiempo a los cacos a actuar. Claro que estos, lejos de darse por vencidos, intentaron abrir la reja, “aunque no pudieron”. Mientras tanto, el dueño del lugar llamó de inmediato al servicio de emergencias 911, y poco después se hizo presente un patrullero.

Para cuando arribó, los intrusos ya se habían dado a la fuga con rumbo incierto, sin que hasta el cierre de esta edición se supiera algo de ellos. “Los amenacé con que iba a salir con un machete porque tenía a dos de mis perros en el patio y quería entrarlos”, narró la víctima, que se encuentra en buen estado de salud.

En tanto, les pidió a sus vecinos que “tengan cuidado y los que puedan ármense. Yo en breve me compro una escopeta o una pistola”. Por último, indicó que la mujer que vive enfrente a su inmueble “pudo identificar” a los malhechores, pero ni siquiera así fueron capturados por los agentes policiales.

Zona crítica

“Esto no se trata de un robo y nada más, sino de una serie de asaltos a toda hora y bajo todas las modalidades: entraderas, atracos callejeros, ataques pirañas, escruches. Ya de por sí la situación es crítica, pero a eso se le suma que la Policía no hace nada para ayudarnos y, si bien me niego todavía a creer que la zona esté liberada y trabajen en connivencia con los delincuentes, sí es cierto que lo pienso cada vez más”, admitió un lugareño del barrio.