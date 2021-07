De no creer: la inseguridad en La Plata llegó hasta el Batman Solidario

Aunque parezca mentira, el Batman Solidario platense se convirtió ayer a la mañana en la nueva víctima de la inseguridad. Fue asaltado a metros del Hospital de Niños Sor María Ludovica por dos motochorros, al parecer menores de edad.

De acuerdo a lo que publicó en la red social de Facebook el propio damnificado, todo tuvo lugar en horas del mediodía en 65 y 11 cuando salía del mencionado centro médico, al que había ido con el fin de buscar “un método eficiente para el uso de las dos computadoras donadas para los nenes allí internados”.

Lo cierto es que mientras regresaba a su auto, escuchando un audio de WhatsApp, apareció un chico, lo apuntó con un arma de fuego y lo amenazó: “Dame el celular o te pego un tiro, te pego un tiro”. Ahí entró en acción el segundo hampón, en el ciclomotor, y lo apuró. Así, el hombre entregó su móvil y, con el botín en su poder, ambos malhechores escaparon y se perdieron de vista.

Fuerte descargo Batman terminó por hacer un descargo en dicha red social, donde paradójicamente firmó el escrito como Bruno Díaz. En el mismo, además de contar con detalle el atraco, expuso lo siguiente:

“Siento una mezcla de alegría, tristeza, impotencia, miedo. Alegría porque podría haber perdido muchas cosas que no tienen repuesto ni precio y no lo hice, como un órgano o la vida misma. Tristeza porque sé que no fui el último que va a pasar por esto, y con finales fatales. Impotencia porque ves en tu cara cómo se llevan las cosas materiales que a la gente honesta nos cuesta mucho esfuerzo tener. Miedo a que estas situaciones se nos hagan normales y nos resignemos a eso. Si antes tenía muy en claro lo mucho, mucho que hay por cambiar en mi querido país, con lo que me sucedió lo reafirmo mucho más”.

En tanto, el hombre señaló: “Nos condenaron a no poder tener ya ni siquiera la posibilidad de caminar tranquilos por una vereda a las 11 de la mañana, con un camperón y un celular. Tomémonos un momento para reflexionar sobre esto antes de que se torne irreversible”.

Pese a la gravedad del asunto, las autoridades policiales no tienen dato alguno de los implicados en el caso, quienes al cierre de esta edición permanecían prófugos. Mientras tanto, los agentes de la fuerza analizan las cámaras de seguridad.