Una mujer denuncia que su exmarido le impide ver a sus hijos y la Justicia no actúa

María Isabel Gigliotti, una vecina de La Plata, se comunicó con Trama Urbana para contar que desde hace seis años sus dos hijos (de 13 y 17 años) fueron obligados a vivir con su padre, mediante una orden judicial, mientras que la Justicia no escucha reclamos de ella.

“En el 2013, me separé por violencia familiar. En 2015, el padre de mis hijos me realizó una serie de denuncias falsas y un Juzgado de Familia le otorgó una medida cautelar diciendo que yo maltrataba a los nenes”, recordó, y aclaró: “Cuando fuimos a un examen psicológico y la medida se levanta inmediatamente porque el juez (Hugo) Rondina consideró que el problema era entre los adultos y no que yo le había hecho algo a los niños”.

En este sentido, aseguró que los peritajes “siempre arrojaban que mi exmarido no había asumido una separación y que los nenes no tenían ningún problema conmigo. Entonces, (el magistrado) me otorgó un régimen de visita de tres veces por semana en mi casa con mis hijos”.

Después de un tiempo, “la causa pasó al Juzgado n°6 de María del Rosario Roca, pero en estos cinco años ella no hubo forma en que ella haya entendido que el problema es entre los grandes. Todos los informes que él no acepta una separación y que toma partido por sus hijos. No he logrado que ella me diera un contacto con los chicos ni el tratamiento psicológico que le pedí para los tres”, contó.

“Su padre los manipula”

Cuando comenzó la pandemia “le solicité a la magistrada que me dejara ver a mis hijos, ella me dijo que me corresponde verlos, pero con la excusa de que los chicos dicen que no, tampoco los pude ver. En un montón de audiencias conté que los nenes están manipulados por su papá, que hablo por teléfono con mis hijos, que tengo un cierto contacto y que los chicos no me rechazan del todo”, explicó.

“Pero cuando mis hijos llegan al Juzgado, siempre dicen que no quieren. Ahora, hace una semana el padre vuelve a denunciarme y le vuelven a dar una perimetral cuando yo en ese momento estaba con mis hijos comprándoles ropa y zapatillas, porque el padre no trabaja. No puedo creer que le otorguen una medida cautelar de 60 días. No hay forma de recuperar a mis niños, que fueron súper maltratados por la justicia, porque no les ha importado la vida de mis hijos”, se lamentó Gigliotti.

La damnificada comentó que tanto los funcionarios judiciales como su exmarido “me han destrozado la vida. Los chicos necesitan a su mamá, ellos tienen encuentros conmigo. La magistrada nunca ordenó un tratamiento psicológico, una visita; les ha arruinado la vida de mis hijos. Cuando mi expareja les hizo daño a mis hijos, pedí que los protegieran pero no lo hicieron”.