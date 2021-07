Mató a puñaladas a su novia de 18 años: “No soy malo, no sé qué me pasó ese día”

Este miércoles se realizó la primera audiencia del juicio por el femicidio de Aydeé Palavecino, de 18 años, que ocurrió en junio de 2019 en la localidad cordobesa de Anisacate. Y el acusado por el asesinato, Facundo Jiménez, dejó frases muy polémicas ante el tribunal.

“Yo no creo que me haga falta un tratamiento psicológico porque no soy un chico malo. No sé qué me pasó ese día, en ese momento. Si es necesario lo hago, pero solo si comprueban que hace falta”, sostuvo Facundo Jiménez frente al fiscal Mariano Antuña.

"No quería matar a Aydeé ni hacerle daño a mi hija. La discusión era con mi suegra y se metió mi suegro. Me puse ciego pero estaba consiente. A Aydeé y mi hija no le quería hacer ningún daño", agregó.

Aydeé Palavecino había sido madre hace apenas tres meses cuando fue asesinada. Facundo Jiménez, de 23 años, ya había estado preso por violencia de género. Sobre ese hecho, el femicida sostuvo: "Solo estuve una semana detenido por lo que pasó con Cande y volví a mi casa".