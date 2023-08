Muerte de “Lolo” Regueiro: “Queremos que la causa se eleve a juicio”, dijo su esposa

La familia de César “Lolo” Regueiro (57), el hincha de Gimnasia de La Plata fallecido el 7 de octubre de 2022 durante la represión de la Policía Bonaerense cuando se desarrollaba el partido entre Gimnasia de La Plata y Boca Juniors, continúa pidiendo justicia.

“Por ahora, (la causa) no se elevó a juicio. El expediente se movió el 2 de agosto nada más, y estamos esperando que mi abogado presente un pronto despacho. Creo que desde marzo a la fecha no sé qué está pasando, nosotros queremos que se eleve a juicio y que se presenten todas las pruebas que vimos”, le dijo a este multimedio Claudia Nievas, esposa del fanático del Lobo fallecido.

En este sentido, la mujer expresó: “Queremos que los responsables sean detenidos, ya sabemos que la Policía reprimió, que (Gabriel) Pellegrino hizo la reventa, pero se van a cumplir 11 meses y no hay detenidos. A mi marido me lo mataron; él fue a una fiesta y me lo devolvieron en un cajón”.

Con referencia a la investigación, Nievas contó que hace unos días fue “al Juzgado de Garantías a preguntar por qué tardaron 21 días en aceptarme como particular damnificada y por qué no se hicieron allanamientos. No hay palabras para explicar todas las irregularidades que ocurrió con la muerte de mi marido; nuestra familia quedó destruida”.

Los acusados

Regueiro había concurrido a la cancha junto a su hijo para alentar a Gimnasia en el encuentro contra Boca, pero perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco, luego de la suspensión del partido a raíz de los violentos disturbios. El hincha se descompensó hacia las 21:15, cuando ya habían suspendido el encuentro por el gas lacrimógeno que invadió la cancha. Una ambulancia lo condujo al hospital San Martín, pero no lograron reanimarlo.

En noviembre del año pasado, el fiscal Juan Mennuci imputó al entonces presidente del club Gabriel Pellegrino; el jefe departamental de La Plata, Sebastián Perea; y a Francisco Di Nardo, funcionario de Aprevide en La Plata.

Los primeros en ser detenidos fueron Manuel Gorbarán, por entonces titular de la Comisaría 9ª de La Plata y jefe del operativo, y el principal Nahuel Falcón, ambos desafectados de la fuerza. El excomisario afrontaba la acusación por “estrago doloso” mientras que el segundo por “lesiones” agravadas por ser cometidas por un funcionario policial.

Luego, la carátula de la causa cambió a “homicidio culposo”, lo cual le permitió a Gorbarán quedar en libertad hasta el juicio oral, mientras que Falcón fue liberado porque el delito que habría cometido es excarcelable. De acuerdo al informe forense, la muerte de Regueiro se produjo “por paro cardiorrespiratorio no traumático”.