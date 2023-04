Muerte del hincha “Lolo” Regueiro: la fiscalía no adhirió a los pedidos de detención

La Fiscalía n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Juan Menucci, resolvió no adherir a los pedidos de detención que realizó el abogado de la familia de César “Lolo” Regueiro, el hincha de ­Gimnasia que falleció durante la noche del 6 de octubre de 2022 en el Bosque a raíz de la represión de la Policía bonaerense.

De esta manera se lo confirmaron fuentes judiciales a diario Hoy. Para el Ministerio Público “no hay razones para cambiar el encuadre legal y pedir una detención”, por lo cual el titular del Juzgado de Garantías n° 6 de La Plata, Agustín Crispo, no resolverá el planteo, ya que la particular damnificada y esposa del hincha de Gimnasia fallecido, Claudia Alejandra Nievas, no está legitimada para pedir medidas de coerción, tal como lo establece el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires.

El 24 de marzo pasado, Matías Pablo Vidal, abogado de la familia de la víctima, solicitó que fueran arrestados Gabriel Pellegrino, Juan Manuel Gorbarán, Sebastián Alejandro Perea y Eduardo Ricardo Aparicio. Luego, el magistrado le corrió vista del requerimiento al fiscal, el cual no adhirió al planteo.

De acuerdo con la investigación, la muerte de Regueiro se debió “al resultado de una sumatoria de negligencias, incumplimientos de normativas y de los deberes a cargo de quienes deberían garantizar la seguridad del evento que conllevaron todas estas a determinar y componer las bases sobre las cuales se solidificó el estrago (culposo)”.

Sobreventa

Por su parte, para la familia del hincha fallecido, los acusados “conocían el riesgo y sus implicancias”. Para el abogado, “quien ostentaba legalmente el carácter de organizador, representante del Club de Gimnasia, violando las imposiciones legales, al menos sentó las bases para que concurra una gran cantidad de personas al estadio mayor al aforo permitido, realizando o favoreciendo una emisión descontrolada de entradas”.

En el escrito que presentó Vidal ante el juez, se menciona una sobreventa de más de 3.000 entradas y el conocimiento del personal ­policial sobre el riesgo de dispersar a los hinchas con una violencia extrema.

Como informó este multimedio, la fiscalía también abrió un nuevo expediente para investigar una posible defraudación por parte del Club Gimnasia y Esgrima La Plata en la venta de entradas, las cuales habrían sobrepasado la capacidad que tiene el estadio para albergar a los hinchas que concurrieron el 6 de octubre del año pasado para ver el partido entre el Lobo y Boca Juniors.