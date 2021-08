Mujeres de la toma de la Villa 31 reclaman soluciones

Este jueves 5 de agosto, en el Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó una conferencia de prensa por parte de mujeres de la toma de la Villa 31 que reclaman soluciones.

“Yo tengo cinco chicos, estamos así 100 familias, casi a la intemperie, como pudimos ir armando con nylon, con chapa, con madera, pero nada tan estable que te asegura que no te vas a mojar de noche”, detalló Rocío, una vecina.

“Yo creo que el Gobierno porteño tiene otros planes con lo que es el terreno, les importa más los ricos que ya tienen dinero y no les estamos importando los que no tenemos recursos; no les importa dónde vivimos, van a arreglar veredas para que nosotros vayamos a dormir ahí y darles el lugar a grandes multinacionales”, describió.

Por su parte, Mónica Zárate, otra vecina en la misma situación, comentó que “el 30 de junio, varias mujeres por estar sin dónde vivir, prefieren alquilar sin hijos –ahora ponen un cartel ‘alquilamos sin hijos’-, tomamos un basurero y no tenemos respuesta del Gobierno: ni para la solución habitacional que es lo más necesario, ni para una mesa de diálogo”.

“Después de un mes y 10 días, tratamos de organizar para poder avanzar sobre esto y pedirle una mesa de diálogo al gobierno de la Ciudad, pero con todos los organismos: la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Niño, la Defensoría de la Mujer”, concluyó.