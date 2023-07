Multitudinaria marcha a un mes de la desaparición de Cecilia

Cientos de personas marcharon ayer en el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, para reclamar justicia por Cecilia Strzyzowski al cumplirse un mes de su desaparición, por el que quedaron bajo prisión preventiva su marido, sus suegros y cuatro colaboradores de esa familia.

“Si no tengo apoyo nacional, lo voy a buscar internacional, no voy a cortar rutas, las cosas se van a hacer bien, donde no haya que romper nada porque no voy a ser violenta, pero no tengo miedo, aunque me vengan a amenazar, porque acá hay una mamá que tiene huevos”, dijo a su vez Gloria Romero, la madre de la víctima.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante un acto en el barrio San Pedro Pescador, ubicado en la cabecera del lado chaqueño del viaducto que atraviesa el río Paraná, luego de finalizar el “abrazo simbólico” realizado en el puente interprovincial General Belgrano.

En ese lugar, a las 16, alrededor de 300 personas de ambos márgenes del Paraná se unieron en el medio del puente, con banderas argentinas y telas de color rosa, símbolo de este reclamo.

La concentración, que estaba prevista para las 17, se adelantó a las 15, hora desde la que, tanto en Chaco como en Corrientes, comenzaron a juntarse familiares y amigos, así como público en general y organizaciones que reúnen a víctimas de hechos de violencia.

Al mismo tiempo que los manifestantes circularon desde ambos extremos por las pasarelas peatonales del puente, desde el Chaco un vehículo con sonido llegó a la avenida costanera de Corrientes, con las consignas de la protesta por altavoz.

Los implicados

Por su parte, los abogados defensores de Emereciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), dos de los siete imputados por el femicidio de Cecilia, apelaron la prisión preventiva dispuesta contra la pareja, acusada de la coautoría del crimen.

La medida fue presentada por los letrados Juan Carlos Saife y Jorge Sebastián Vallejos ante el Juzgado de Garantías Héctor Sandoval, luego de que el Equipo Fiscal Especial (EFE) anunciara el 29 de junio el arresto de Sena y Acuña, a quienes acusó de la coautoría del hecho.

Ese mismo día, se dictó la misma medida para con el esposo de Cecilia, César Sena (19), a quien se le atribuye la autoría del femicidio, y sobre el chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), todos ellos acusados del “encubrimiento agravado” del crimen.

Una madre desesperada

Gloria, la progenitora de Cecilia, puntualizó: “Mi hija tenía miedo, pero por protegerme a mí no me lo dijo nunca. El 80% de las mujeres no se lo dicen a su familia por miedo. Absolutamente nadie puede echarle la culpa a una piba porque la golpeen, la violen o la maten”.

Recordó que, al enterarse de la desaparición de su hija, entendió que había “muy pocas posibilidades de encontrarla con vida”. Dijo: “Cuando tuve la reunión con la cúpula de la Policía, me agarraron de la mano y me prometieron que iban a encontrar el cuerpo de mi hija. Ahí yo supe que estábamos buscando un cuerpo”.

Además, Romero apuntó contra el acusado Emerenciano Sena, sobre quien aseguró que “limpiaba la ciudad tirando en la chanchería a la gente”.

Asimismo, Gloria pidió que la justicia sea “para todos; si no no es justicia”, en relación a otros casos de mujeres desaparecidas.

“Acá nos unimos madres que han perdido a sus hijos, esto se tiene que viralizar. Hay 19 desaparecidas en el Chaco. Que se haya resuelto en 16 días quiere decir que, cuando la Justicia quiere hacer las cosas, las hace. Es un privilegio, y es porque se hizo visible, pero yo voy a hacer visible a cada persona del Chaco”.

Por último, cerró: “De la gente que me está siguiendo, percibo esperanza de que se va a hacer justicia”.