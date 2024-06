“No hubo un pacto de silencio”, sostuvo el abogado de dos detenidos por el caso Loan

Un una jornada intensa en la búsqueda de Loan Danilo Peña, en la que uno de los detenidos declarará frente a la Justicia en Goya; el abogado de dos de ellos manifestó que “no hubo un pacto de silencio” y que Mónica Millapi “responderá las preguntas”.

Jorge Monti, defensor de la pareja detenida, explicó que sus clientes “nunca se negaron a declarar”, si no que fue una sugerencia al tratarse de un derecho constitucional.

“No hubo un pacto de silencio, ni mucho menos. Hubo actos procesales durante estos días, la fiscalía está lejos, en Goya, y por eso se atrasaron las testimoniales”, destacó.

El defensor confirmó que Millapi será la única que declarará y que, en la jornada del jueves, renunció a la defensa de Antonio Benítez, tío del menor, por una cuestión económica. “El jueves fui a la comisaría de la mujer donde está detenida Millapi, hablé con ella y me informó que iba a declarar. Va a responder preguntas, yo no me quiero oponer porque es una forma magnífica de defenderse”, manifestó en TN.

Millapi se presentará a las 10 en la Sala de Audiencias de la UFIC de Goya para poder llevar a cabo su testimonial.

Acerca de la relación que Loan tenía con la pareja detenida, Monti subrayó que no lo conocían y que el jueves de su desaparición fue la primera vez que lo vieron.

“El menor no se perdió. Cuando anoticiaron a la mamá de que no lo encontraba, su primera reacción fue se lo llevaron”, insistió el abogado.

Se espera que este viernes, en el octavo día de búsqueda, se hagan las pruebas de luminol en los autos de todos los que estaban en el almuerzo.

El testimonio de un parrillero

Un parrillero de la localidad entrerriana de Ibicuy ratificó esta noche que vio al pequeño Loan el mismo día de su desaparición, el jueves de la semana pasada, en el establecimiento donde trabaja.

“Estaba con dos hombres y una mujer, el nene estaba nervioso, en un momento se alejó de la mesa y yo le pregunté el nombre y me dijo que se llamaba Loan. Al principio no le entendí, pero volvió a repetir, Loan”, dijo el hombre.

Además, reveló que el chico le confió que “venían de muy lejos y que se iban para Campana”, en la Provincia de Buenos Aires, a unos pocos kilómetros de Ibicuy.

En declaraciones al canal Todo Noticias, Matías sostuvo que el menor “era Loan, no tengo dudas. Era él. Y lo confirmé cuando vi la foto en los noticieros, el sábado. Le avisé a mi patrón y fuimos los dos a hablar con la policía de Entre Ríos. Me creyeron”.

El empleado de la parrilla insistió en que “al chico se lo veía triste, nervioso. Esa gente que estaba con él no eran sus padres, estoy seguro”.

También ratificó que el menor se fue del lugar “en un auto gris”, aunque no pudo ver la placa del mismo, según dijo.

Teorías

A una semana de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la Justicia refuerza la hipótesis de que fue secuestrado e incrementan las pericias para obtener mayor información sobre los movimientos del menor y de los detenidos.

Según información a la que accedió Noticias Argentinas, crece la presunción de que Loan fue secuestrado y, de este modo, se harán pruebas con luminol y perros en los autos de los imputados para detectar rastros del pequeño.

Además, los investigadores ordenaron un barrido telefónico de las antenas de la zona donde el niño fue visto por última vez el pasado jueves para ver el impacto de los distintos teléfonos, así como también ver si surge algún otro número.