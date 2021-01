No quiso cortar el pasto y lo incendió: casi provoca una tragedia

Un increíble y aberrante acto realizó un hombre en 529 entre 167 y 168. Tras no tener ganas de cortar los pastizales de su terreno, decidió realizar una increíble acción: lo incendió. El problema fue que las llamas se fueron de control y comenzaron a expandirse en toda la zona. El mismo escapó, pero el incendio fue controlado los bomberos y vecinos del lugar.

Según detallaron, el hecho ocurrió después del mediodía del jueves, donde este individuo roció con nafta los pastos largos de su propiedad y comenzaron a arder. El mismo se escapó al perder el control de la situación, por lo que unas personas de la zona, tuvieron que llamar a los bomberos y además apagar las llamas para que las mismas no se extiendan a otras propiedades y se genere una tragedia.

Además trascendió que todo que el terreno quedó carbonizado y dejó hecho todo trizas. Aún no se sabe el paradero del individuo y es buscado incesamente, para que de explicaciones por los disturbios que generó. "El hombre no quiso cortar el pasto y no tuvo mejor idea que prender fuego", destacó una vecina indignada.