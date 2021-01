"No sabemos que pudo pasar, por eso estamos muy preocupados", la confesión de la familia de Morena

A 48 horas de la desaparición de Morena Gastañaga, las tías, Mariela y Alejandra brindaron una conferencia de prensa fuera de su casa donde destacaron que ninguna hipótesis se mantiene firme.

Hace algunas horas se había confirmado que la tarjeta SUBE de Morena había tenido actividad éste miércoles, pero la familia todavía descarta que sea algo concreto, ya que ella nunca viajó por sí misma en transporte público.

"No sabemos nada de eso, porque ella no anda en micro. No se llevó el cargador", afirmó una de sus tías.

Sobre los rumores de la aparición de la joven, lo negaron rotundamente y dijeron que "cuando aparezca, nosotras vamos a decirlo y lo vamos a difundir por todos lados y vamos a agradecer a cada una de las personas".

Otra de las dudas es el motivo del rastrillaje en la zona de Hernández, a lo que confirmaron que no saben por qué se lleva a cabo allí. A su vez, sobre el mismo procedimiento en CABA, donde se habían registrado movimientos en la SUBE, tampoco tienen información si se está realizando el rastrillaje correspondiente.

En las últimas horas había surgido al versión de un remisero donde afirmaba haberla visto, pero se mostraron cautas respecto al tema. "No se, es la versión de una persona, puede equivocarse o no. Estamos muy conformes con la Policía", afirmó.

Hasta el momento son todas versiones pero nada puede confirmarse. "Los remiseros dijeron que estaba con otra chica pero no falta nadie desde su entorno. No sabemos quién podría ser", aclaró.

Lo cierto es que el próximo paso de la investigación es un rastrillaje en la zona de Villa del Plata en Punta Lara. Desde la familia desconocen el motivo del procedimiento en ese lugar pero respetan la decisión.

"No sabemos que pudo pasar y por eso estamos preocupados. Pedimos que nos ayuden a difundir. Su relación con la madre es la mejor", finalizó.